UMP: W Polsce mieszka 3,2 mln Ukraińców

Z raportu Unii Metropolii Polskich (UMP) wynika, że w Polsce mieszka aktualnie prawie 3,2 mln obywateli Ukrainy. Większość z nich – 2,2 mln – mieszka w ośrodkach UMP. Doprowadziło to do lawinowego wzrostu populacji polskich miast. Podkreślono, że migranci z Ukrainy stanowią już jedną trzecią społeczności Rzeszowa.

Raport dotyczący uchodźców z Ukrainy zaprezentowano w poniedziałek na Europejskim Kongresie Ekonomicznym w Katowicach. Wynika z niego, że przed wojną w Polsce było ok. 1,5 mln Ukraińców – podaje Serwis Samorządowy PAP . Migracja wojenna spowodowała, że liczba osób mieszkających w Polsce sięgnęła 41,5 mln. Z raportu UMP wynika, że aktualnie w Polsce mieszka prawie 3,2 mln obywateli Ukrainy, z czego 2,2 mln w największych aglomeracjach miejskich.

Dane z 1 kwietnia br. wskazują, że obecnie w Polsce mieszka 41,45 mln osób.

Dane firmy Selectivv sugerują, że przed wybuchem wojny w Polsce przebywało ponad 1,5 mln Ukraińców powyżej 15. roku życia, a wybuch zwiększył tę liczbę do blisko 3,2 mln (wliczając dodatkowo dzieci do 14 lat).

W raporcie podkreślono, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, znacząco zmieniła się struktura demograficzna ukraińskiej społeczności w Polsce. „O ile przed 24 lutego znaczną jej część stanowili młodzi mężczyźni, którzy przyjechali do Polski w celach zarobkowych, o tyle od wybuchu wojny wielu z nich zdecydowało się wrócić do Ukrainy, aby walczyć, a do Polski przede wszystkim zaczęły przyjeżdżać kobiety z dziećmi” – wskazano.

Ukraińscy uchodźcy zamieszkali głównie w miastach UMP. Spowodowało to skokowy wzrost populacji największych polskich miast, np. populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., Gdańska o 34 proc., Katowic o 33 proc., a Warszawy – o 15 proc.

Dane UMP wskazują, że w Warszawie mieszka aktualnie 266,9 tys. Ukraińców, we Wrocławiu 187,3 tys., w Krakowie 177,6 tys., w Gdański 157,6 tys., w Rzeszowie 104,8 tys., w Katowicach 96,5 tys., w Łodzi 85,7 tys., w Poznaniu 84,6 tys., w Lublinie 68,4 tys., w Szczecinie 59,6 tys., w Bydgoszczy 43,4 tys. i w Białymstoku 36,6 tys.

Podkreślono, że migranci z Ukrainy stanowią już jedną trzecią społeczności Rzeszowa – mieszka tam 104,8 tys. obywateli tego państwa, a także 25 proc. z liczącej 387 tys. osób populacji Katowic.

Dane UMP są oparte o o rejestr PESEL, a także geotrapping – dane pochodzące z wyświetlania reklam dla unikalnych użytkowników urządzeń mobilnych, które pozwalają określić m.in. język telefonu, koordynaty GPS, w których rejestrowane jest urządzenie, wykorzystywane aplikacje i strony internetowe, a na ich podstawie cechy demograficzne.

Przypomnijmy, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przestrzegł Mateusza Morawieckiego przed konsekwencjami stanowienia prawa, które stawia Ukraińców w uprzywilejowanej sytuacji wobec polskich pracowników i przedsiębiorców.

Rzecznik zwrócił uwagę także na zagrożenie związane z propozycją Senatu, by zwolnić m.in. z PIT niektóre dochody obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. „Próby różnicowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej albo zwolnienie z kosztów zatrudniania Ukraińców przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego opodatkowania i oskładkowania pracy na etacie w działalności rodzimych firm mogą się stać ogniskiem niechęci wobec naszych gości i konfliktów narodowościowych” – napisał Adam Abramowicz.

Zdaniem Rzecznika MŚP „jedyną, akceptowalną drogą do jak najszerszego aktywizowania zawodowego uchodźców jest wprowadzenie ułatwień dla wszystkich mikrofirm – bez względu na narodowość przedsiębiorcy”.

Dane ZUS z połowy kwietnia br. pokazują, że do tej pory Ukraińcy złożyli około 300 tys. wniosków o 500 plus na około 445 tys. dzieci. Przypomnijmy, że pod koniec marca br. ZUS informował o złożeniu przez uchodźców z Ukrainy wniosków na 500 plus dla 145 tys. dzieci.

Dostęp do 500 plus uchodźcy z Ukrainy uzyskali na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez Sejm po rozpoczęciu wojny w tym państwie. Na podstawie nowych przepisów uchodźcy z tego kraju mogą ubiegać się nie tylko o świadczenie 500 plus, ale też świadczenie z programów „Dobry start” i „Rodzinny kapitał opiekuńczy”, a także o dofinansowania wysłania dziecka do żłobka.

