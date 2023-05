Doradca prezydenta Brazylii przybył na Ukrainę

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva kilkukrotnie oferował się już z mediacją stronom wojny na Ukrainie. Wyrażał przy tym postulaty źle widziane w Kijowie.

W czwartek z wizytą na Ukrainę przybył główny doradca prezydenta Brazylii ds. międzynarodowych, były minister spraw zagranicznych Celso Amorim. Poinformował o tym na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnik, który spotkał się z brazylijskim gościem. “Brazylia może odegrać ważną rolę w zatrzymaniu rosyjskiej agresji i osiągnięciu trwałego, i sprawiedliwego pokoju. Staramy się także ożywić ukraińsko-brazylijskie parterstwo z 2009 r.” – napisał ukraiński polityk.



Happy to meet Chief Advisor of Brazilian President Lula da Silva @LulaOficial H.E. Minister Amb. Celso Amorim. Brazil can play an important role to stop Russian aggression & reach a lasting & just peace. We also strive to reinvigorate a 🇺🇦🇧🇷2009 Strategic Partnership. Obrigado🙏🏻 pic.twitter.com/VqTECq0jZQ

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 10, 2023