Tichanowska: nasi partyzanci dokonują aktów sabotażu na całej Białorusi

Do wpisu dołączyła grafikę przedstawiającą szlaki kolejowe, na których przeprowadzono w sumie 11 akcji dywersyjnych – pierwsza z nich miała miejsce 26 lutego, ostatnia – 30 marca. Dodano, że przeprowadzono również dwa cyberataki.

Belarusian partisans have carried out numerous sabotage actions on the railway across Belarus since the start of the war in 🇺🇦. They disrupt the railway system so 🇷🇺 military equipment cannot move. Our people join the Anti-War Movement despite the risks of violence & detention. pic.twitter.com/n93I1uJ4Xj — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 7, 2022

„Jak oprzeć się propagandzie i dotrzeć do ludzi, gdy wolne media są niszczone? Nasi partyzanci malują antywojenne hasła na Białorusi i jednym słowem 'Bucza’ przypominają o okrucieństwach wojsk rosyjskich na Ukrainie” – przekazała w innym wpisie Tichanowska.

How to resist propaganda & reach out to people when free media are destroyed? Our partisans paint anti-war messages across Belarus & remind about the atrocities of the Russian troops in 🇺🇦 with just one word „Bucha”. As we #StandWithUkraine, every action of solidarity matters. pic.twitter.com/SsOEb2sy0L — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 8, 2022

Jak podała w środę białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi Giennadij Kazakiewicz poinformował o zatrzymaniu trzech osób, które dokonały aktów dywersji przeciw białoruskim kolejom.

„W nocy 30 marca wspólnie z Komitetem Bezpieczeństwa Państwowego, przy siłowym wsparciu SOBR, zatrzymano trzech mieszkańców Bobrujska w wieku 27 i 28 lat, zamieszanych w zniszczenie dwóch szaf przekaźnikowych instalacji sygnalizacyjnej pod Osipowiczami” – powiedział Kazakiewicz.

Według niego mężczyźni włamali się do szaf i spalili je 28 marca. Białoruskie MSW twierdzi, że podczas zatrzymania dywersanci stawiali opór i doszło do użycia broni. Jeden z mężczyzn został ranny i trafił do szpitala, pozostali „otrzymali pomoc medyczną na miejscu”. Jednak białoruskie centrum obrony praw człowieka Wiasna odnotowało na swoim kanale w serwisie Telegram doniesienia z mediów społecznościowych o tym, że mężczyźni mieli nie stawiać oporu i przy zatrzymaniu celowo strzelano im w kolana.

Według opozycyjnego portalu Zerkało w ostatnich dniach na Białorusi zatrzymano co najmniej 40 kolejarzy, którzy mieli być subskrybentami kanału telegramowego „Społeczność pracowników kolei Białorusi”, który białoruskie władze uznały za „ekstremistyczne”.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, dokonywanej także z terytorium Białorusi, białoruscy opozycjoniści przebywający na uchodźstwie przekazywali informacje o domniemanych przypadkach sabotażu na kolei, dokonywanych przez „kolejowych partyzantów”. Mieli oni paraliżować ruch pociągów przewożących rosyjski sprzęt i zaopatrzenie. Podobnych działań mieli dokonywać tzw. cyberpartyzanci.

