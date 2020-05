Szef amerykańskiej dyplomacji porównał Iran do III Rzeszy

W sobotę amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wydał oświadczenie z okazji rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie. Znalazły się w nim słowa dotyczące nie tylko III Rzeszy ale też Iranu.

„75 lat tamu Stany Zjednoczone i ich sojusznicy stanęli razem by pozbyć się ze świata nazistów i ich opartej na nienawiści ideologii. Dziś mierzymy się z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego ze strony innego kryminalnego systemu” – słowa Mike’aPompeo zacytował portal Al Masdar News. Szef amerykańskiej dyplomacji wypowiedział się w ten sposób o Iranie.

„Po raz kolejny apelujemy do społeczności międzynarodowej by przyłączyła się do nas by zatrzymać największego sponsora antysemityzmu” – powiedział Pompeo. Sekretarz stanu podkreślił, że dzięki temu, że USA wypowiedziały umowę w sprawie irańskiego programu atomowego (JCPOA) Bliski Wschód i same Stany Zjednoczone są bezpieczniejsze. Zapowiedział też przedłużenie embargo na handel bronią z Iranem, którego termin obowiązywania to październik bieżącego roku.

Pompeo złożył oświadczenie tej treści nie tylko w 75 rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej w Europie, ale też w drugą rocznicę wypowiedzenia przez jego państwo międzynarodowego układu, który miał uregulować funkcjonowanie irańskiego sektora energii atomowej, tak aby nie mógł on być wykorzystany do stworzenia broni masowego rażenia. Układ ten był wielostronną umową podpisaną przez Iran oraz USA, Rosję, Francję, Wielką Brytanię, Chiny i Unię Europejską.

W maju 2018 roku prezydent Donald Trump nakładając na Iran sankcje wycofał USA z umowy JCPOA. Spotkało się to z krytyką jej europejskich sygnatariuszy. Irańczycy jeszcze przez rok przestrzegali JCPOA ale wobec niechęci USA do powrotu do umowy stopniowo zaczęli wycofywać się z przestrzegania poszczególnych zapisów umowy. Z kolei Waszyngton zagroził retorsjami wszystkim krajom oraz podmiotom, które nie będą respektować ograniczeń nałożonych na Iran.

almasdarnews.com/kresy.pl