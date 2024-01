Przestępczość zorganizowana wydała wojnę władzom Ekwadoru – wprowadzono stan wyjątkowy [+VIDEO]

Białoruś jest państwem, gdzie mieszka kilkaset tysiące kresowych Polaków. Nic dziwnego, że właśnie tam wydano jak do tej pory najwięcej Kart Polaka. Nie podoba się to miejscowym władzom.

Właśnie polityki władz Białorusi wobec polskiej kultury, języka i tożsamości dotyczył wywiad przeprowadzony przez portal Zerkalo z zastępcą głównego urzędnika zajmującego się sprawami mniejszości narodowych - zastępcą pełnomocnika do spraw religii i narodowości Siergiejem Gierasimienią. "Jest jakiś atak na wszystko, co polskie. Zatrzymywano osoby, które uczyły języka, pomagały przy przyjęciu i uzyskaniu karty Polaka" - zauważa dziennikarka, na co urzędnik zdecydowanie zaprzecza, podkreślając jednocześnie, przytaczając wygłoszone przed laty słowa Aleksandra Łukaszenki, że "Polacy, którzy mieszkają na Białorusi, są naszymi Polakami". Tymczasem "Karta Polaka to dokument, który zapewnia przywileje w interesie innego państwa".

"Dlaczego więc to wszystko się dzieje? I szkoły [języka polskiego] zamykają, i zastraszali ich nauczycieli, i listy dzieci uczących sie na kursach [języka plskiego] - po co to specjalnym organom? To nas zaniepokoiło. Dzieci znajomych uczą się francuskiego i angielskiego - żadnych pytań. A z polskim taka sytuacja." - dopytuje dziennikarka Zerkalo. "U mnie w okolicy spokojnie uczą się polskiego" - odpowiedział urzędnik, który jednocześnie twierdził, że jego urząd nie odpowiada za te kwestie.