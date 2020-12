Naukowcy odkryli przeciwciała COVID-19 w próbkach pobranych w USA w ubiegłym roku

Badania próbek pobranych w dziewięciu zachodnich stanach USA między grudniem 2019 r. i styczniem br. wskazują, że koronawirus rozprzestrzeniał się w USA wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Jak podaje Bloomberg, w poniedziałek opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez grupę naukowców z USA, związanych m.in. z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz Amerykańskim Czerwonym Krzyżem. Badaniu poddano 7 389 próbek krwi pobranych od dawców w dziewięciu stanach USA w okresie od 13 grudnia 2019 roku do 17 stycznia br. w celu wykrycia, czy zawierały one przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Wyniki badań wskazują, że 106 próbek pobrano od osób zainfekowanych.

„Wyniki tego raportu sugerują, że infekcje SARS-CoV-2 mogły występować w USA w grudniu 2019 roku, wcześniej niż do tej pory uznawano” – czytamy w konkluzji badania.

Naukowcy wskazali, że jest mało prawdopodobne, aby przeciwciała zostały wytworzone dla zneutralizowania innych koronawirusów, ponieważ stwierdzono, że 84 próbki mają aktywność neutralizującą specyficzną dla SARS-CoV-2. Podano również, że na podstawie próbek nie można określić skali zakażeń na poziomie stanowym lub krajowym ani tego, czy przypadki były przenoszone lokalnie, czy przywleczone.

Raport amerykańskich uczonych jest kolejnym dowodem na to, że koronawirus SARS-CoV-2 krążył po świecie zanim wykryli go Chińczycy. Dotąd sądzono, że źródłem choroby był targ w chińskim mieście Wuhan, gdzie trzymano żywe zwierzęta. Wirus miał tam pojawić się w grudniu 2019 roku. Władze Chin 31 grudnia powiadomiły WHO o wykryciu w Wuhan przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. 7 stycznia br. roku Chińczycy zorientowali się, że za infekcje odpowiada nowy koronawirus. Pierwszy przypadek COVID-19 wykryto w USA 19 stycznia br.

W maju br. wykryto, że pacjent przyjęty do jednego ze szpitali we Francji 27 grudnia 2019 r. był zarażony koronawirusem – przekonano się o tym badając próbki, które wówczas od niego pobrano. Jak pisaliśmy, ostatnio podobnego odkrycia dokonali uczeni z Włoch – z ich badań wynikało, że 11,6% z 959 zdrowych ochotników biorących udział w badaniu przesiewowym w kierunku raka płuc między wrześniem 2019 a marcem 2020 roku rozwinęło przeciwciała koronawirusa. W czterech przypadkach wyniki wskazywały, że do zarażenia doszło jeszcze we wrześniu 2019 r.

Kresy.pl / Bloomberg