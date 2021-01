Biden oskarża zwolenników Trumpa o posunięcie się na granicę rebelii

Wkrótce po zajęciu budynku Kongresu USA przez zwolenników Donalda Trumap głos zabrał Joe Biden, który już niedługo przejmie najwyższy urząd w państwie.

Rozpoczynając swoje środowe wystąpienie Biden stwierdził, że miało być ono poświęcone gospodarce, ale w obecnej sytuacji musiał zmienić temat. „Sceny chaosu na Kapitolu nie odzwierciedlają prawdziwej Ameryki. Nie reprezentują tego, kim jesteśmy. To, co widzimy, to niewielka liczba ekstremistów oddanych bezprawiu. To nie jest sprzeciw, to nieporządek. To chaos. Graniczy z rebelią i teraz musi się skończyć. Wzywam ten tłum do wycofania się i umożliwienia demokracji dalszego działania” – powiedział w czasie przemówienia wygłoszonego z Wilmington prezydent-elekt

W czasie swojego wystąpienia niedawny rywal Trumpa domagał się od niego by ten „dotrzymał swojej przysięgi i bronił konstytucji i domagał się zakończenia tego oblężenia”. Mówiąc o wtargnięciu zwolenników ustępującego prezydenta do budynku amerykańskiego parlamentu Biden stwierdził – „Nasz demokracja jest obecnie celem bezprecedensowego ataku, jakiego nie widzieliśmy we współczesnych czasach. Atak na twierdzę naszej demokracji, sam Kapitol”.

Twierdził także, że „Dzień dzisiejszy przypomina nam, że demokracja jest krucha i aby ją zachować, potrzebni są ludzie dobrej woli, przywódcy odważni, by stanąć do walki, oddani nie pogoni za władzą i osobistym interesem za wszelką cenę, ale wspólnemu dobru.”

W środę doszło szturmu zwolenników Donalda Trumpa na gmach amerykańskiego parlamentu, wdarcia się ich do sali plenarnej Senatu i użycia broni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Postrzelona przez nich kobieta nie żyje. Doszło do tego po wiecu na którym występował ustępujący prezydent USA. W czasie swojego przemówienia wezwał on zwolenników do pomaszerowania pod Kongres i oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po wtargnięciu zwolenników do gmachu parlamentu Trump zdecydował się próbę przerwania protestów. Zrobił to jednak podtrzymując tezę o fałszerstwach wyborczych.

cnn.com/kresy.pl