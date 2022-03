Putin przemawiał na wiecu prowojennym w Moskwie [+FOTO/VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin pojawił się w piątek na wielkim prowojennym wiecu w Moskwie i pochwalił wojska swojego kraju, które przeprowadzają atak na terytorium Ukrainy. Według moskiewskiej policji na wiecu pojawiło się 200 000 osób.

Jak poinformowała agencja prasowa Bloomberg, prezydent Rosji Władimir Putin pojawił się w piątek na wielkim prowojennym wiecu (który odbył się w rocznicę aneksji Półwyspu Krymskiego) w Moskwie na stadionie Łużniki i pochwalił wojska swojego kraju, które przeprowadzają atak na terytorium Ukrainy.

Moskiewska policja poinformowała, że na wiecu i koncercie z okazji ósmej rocznicy aneksji Półwyspu Krymskiego na stadionie Łużniki i wokół niego przybyło ponad 200 000 osób.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

W wydarzeniu wziął udział znany piosenkarz Oleg Gazmanow śpiewający „Stworzony w ZSRR”, z początkowymi słowami „Ukraina i Krym, Białoruś i Mołdawia, to wszystko mój kraj”.

Po zapowiedziach na scenie pojawił się prezydent Putin. „Wiemy, co musimy zrobić, jak to zrobić i jakim kosztem. I absolutnie zrealizujemy wszystkie nasze plany” – powiedział Putin na wiecu. Przekonywał, że żołnierze walczący na Ukrainie, zilustrowali jedność Rosji. „Ramię przy ramieniu pomagają sobie nawzajem, wspierają się, a kiedy trzeba, swoim ciałem osłaniają się nawzajem przed kulami jak bracia. Takiej jedności nie mieliśmy od dawna” – dodał.

Gdy Putin wygłaszał przemówienie, państwowa telewizja na krótko przerwała nadawanie i pokazała wcześniejsze nagranie pieśni patriotycznych. Agencja informacyjna RIA cytowała rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że awaria techniczna na serwerze była powodem, dla którego państwowa telewizja nagle ucięła przemówienie Putina. Putin mówi, że operacja na Ukrainie była konieczna, ponieważ Stany Zjednoczone wykorzystywały ten kraj do grożenia Rosji, a Rosja musiała bronić się przed „ludobójstwem” rosyjskojęzycznych ludzi przez Ukrainę.

Here’s video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

“They packed us into a bus and drove us here,” one woman tells @SotaVision pic.twitter.com/TrRgIRCMZg

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022