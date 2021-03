Joe Biden przedłużył sankcje wobec Rosji

Prezydent USA Joe Biden przedłużył we wtorek sankcje nałożone w 2014 roku na Federację Rosyjską w związku z aneksją Półwyspu Krymskiego, czytamy w Rejestrze Federalnym Stanów Zjednoczonych.

W uzasadnieniu stwierdza się, że działania i polityka Rosji „nadal stanowią niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych”.

W związku z tym prezydent Joe Biden zdecydował, że sankcje, wprowadzone 6 marca 2014 roku, powinny zostać przedłużony po 6 marca 2021 o kolejny rok.

Jak informowaliśmy już wcześniej, w grudniu Rada Europejska poinformowała, że sankcje nałożone przez Unię na Rosję za działania destabilizujące sytuację na Ukrainie zostały przedłużone do 31 lipca 2021 roku.

Sankcje ograniczają dostęp do pierwotnego i wtórnego rynku kapitałowego UE dla niektórych rosyjskich banków i przedsiębiorstw oraz zakazują form pomocy finansowej i pośrednictwa w stosunku do rosyjskich instytucji finansowych. Środki zakazują również bezpośredniego lub pośredniego importu, eksportu lub transferu wszelkiego sprzętu związanego z obronnością i ustanawiają zakaz dla towarów podwójnego zastosowania do celów wojskowych lub dla użytkowników końcowych wojskowych w Rosji. Sankcje dodatkowo ograniczają dostęp Rosji do niektórych wrażliwych technologii, które mogą być wykorzystywane w rosyjskim sektorze energetycznym, np. w wydobyciu i eksploracji ropy.

„Oprócz sankcji gospodarczych UE stosuje różnego rodzaju środki w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję oraz celową destabilizację Ukrainy. Należą do nich: środki dyplomatyczne, indywidualne środki ograniczające (zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu) oraz szczególne ograniczenia w stosunkach gospodarczych z Krymem i Sewastopolem” – informuje rada.

Z kolei w poniedziałek w Brukseli ambasadorowie państw członkowskich UE przyjęli sankcje względem Rosji w związku z uwięzieniem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy Nawalnego postulowali objęcie sankcjami rosyjskich oligarchów. Unia nie zdecydowała się jednak na ten krok.

Zakazem podróży i zamrożeniem aktywów objęci zostali: szef Komitetu śledczego, który podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi – Aleksandr Bastrykin, prokurator generalny Igor Krasnow, dowódca Gwardii Narodowej Wiktor Zołotow oraz szef służby więziennej (FSIN) – Aleksandr Kałasznikow.

