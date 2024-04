“Atak z powietrza”. Silna eksplozja w bazie wojskowej w Iraku

W nocy z piątku na sobotę doszło do silnej eksplozji w bazie wojskowej niedaleko Bagdadu w Iraku, gdzie stacjonują żołnierze tzw. Ludowych Sił Mobilizacyjnych. Eksplozja nastąpiła w magazynach, gdzie przechowywano sprzęt i amunicję. Są informacje o ofiarach.

W nocy z piątku na sobotę doszło do eksplozji w irackiej bazie wojskowej Kalsu, 50 kilometrów na południe od Bagdadu. Przedstawiciel irackiego MSW przekazał agencji AFP, że jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych. Inne źródło podało, że rannych zostało trzech irackich żołnierzy.

Eksplozja nastąpiła w magazynach, gdzie przechowywano sprzęt i amunicję. W trakcie zdarzenia uszkodzone zostały broń i pojazdy. Źródło w irackich siłach bezpieczeństwa przekazało, że eksplozja została spowodowana przez “atak z powietrza”.

The attacks targeted the Kalsu joint military base, which includes forces from the Iraqi army, the federal police, and the Popular Mobilization Forces. pic.twitter.com/DdJfoKpvYL

Nie wskazano, kto jest odpowiedzialny za atak.

W sobotę biuro prasowe irackich sił bezpieczeństwa przekazało, że “przed eksplozją i w jej trakcie nie było żadnych dronów ani samolotów bojowych w przestrzeni powietrznej prowincji Babilon”.

Footage has been released showing the Scale of the Damage to the Kalsu Base of the Popular Mobilization Force (PMF) in the Babylon Governorate of Eastern Iraq, after last night’s Explosions caused by what is claimed to have been several Missile Strikes; it is Difficult to tell if… pic.twitter.com/R2mAITrKuZ

— OSINTdefender (@sentdefender) April 20, 2024