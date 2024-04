“Agresja reżimu syjonistycznego”. Iran o ataku na Izrael

Irańskie siły oświadczyły, że atak dronów i rakiet na Izrael, w odwecie za śmiertelny atak na konsulat Iranu w Damaszku, “osiągnął wszystkie swoje cele”. Misja Iranu przy ONZ napisała z kolei o “agresji reżimu syjonistycznego”.

Irańska misja ONZ wydała w nocy z soboty na niedzielę oświadczenie na platformie X, w którym stwierdziła, że ​​działania wojskowe Iranu były odpowiedzią na izraelski atak na irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. “Przeprowadzony na mocy Artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, odnoszącego się do uzasadnionej obrony, działania wojskowe Iranu była odpowiedzią na agresję reżimu syjonistycznego na naszą placówkę dyplomatyczną w Damaszku. Sprawę można uznać za zakończoną” – napisano w komunikacie.

“Jeżeli jednak reżim izraelski popełni kolejny błąd, reakcja Iranu będzie znacznie surowsza. Jest to konflikt pomiędzy Iranem a podłym reżimem izraelskim, od którego USA MUSZĄ TRZYMAĆ SIĘ Z DALA!” – dodano.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024