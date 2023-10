Setki zabitych w ataku na szpital w Gazie. Hamas, Egipt i Turcja potępiają Izrael

Według Hamasu, w ataku Izraela na szpital w Gazie zginęło ponad 500 osób. Atak potępiły m.in. Turcja, Egipt, WHO i szef Rady Europejskiej. Siły izraelskie obwiniają Islamski Dżihad.

We wtorek wieczorem na dziedzińcu szpitala Al-Ahil w centrum Gazy, zwanym też „szpitalem baptystów” (faktycznie zarządzany przez anglikański Kościół Episkopalny w Jerozolimie), doszło do eksplozji. Według strony palestyńskiej, podczas jednego z izraelskich nalotów na Strefę Gazy szpital został zbombardowany.

Rzecznik resortu obrony Hamasu podał, że w izraelskim nalocie zginęło około 200-300 osób, a setki zostało pod gruzami. Później Palestyńczycy podali, że śmierć poniosło ponad 500 ludzi.

W sieci pojawiły się rzekome nagranie eksplozji.

Video of the moment of the blast at Al Ahli Hospital, geolocated by The Post, captures a whirring through the air and then a blast, followed by orange flames: https://t.co/9C6AYwyP02 pic.twitter.com/Fa7T2DinCj

— Evan Hill (@evanhill) October 17, 2023