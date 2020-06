Syryjscy rebelianci wprowadzają turecką walutę na kontrolowanym przez siebie terytorium

Rebelianci kontrolujący fragmenty południowej Syrii przyjęli lirę turecką jako lokalną walutę – poinformował w piątek Daily Sabah. Wartość funta syryjskiego spadała, jeszcze przed wprowadzeniem nowych amerykańskich sankcji wobec tego kraju.

Jak poinformował w piątek portal, islamscy rebelianci z północnych obszarów Syrii wprowadzili do obiegu turecką walutę. Ma to być związane ze spadającą wartością funta syryjskiego. Sytuacja gospodarcza Syrii pogarsza się ze względu na przedłużający się konflikt i amerykańskie sankcje.

Według Daily Sabah banknoty tureckie były już w obiegu w niektórych częściach północnej Syrii, takich jak Idlib. Jednak oficjalne stanowisko o stosowaniu waluty zostało opublikowane we wtorek w oświadczeniu „tymczasowego rządu syryjskiego” (SPG).

Turecka waluta została przyjęta „w celu ochrony oszczędności obywateli w związku z szybką deprecjacją waluty syryjskiej” – wyjaśnił Abd Al-Rahman Mustafa, przewodniczący SPG. „Zintensyfikowaliśmy negocjacje z odpowiednimi władzami tureckimi i zrobiliśmy pierwszy krok w procesie rozpoczęcia wprowadzania banknotów, które są niezbędne w codziennym życiu, na północy Syrii. ”

Sklepy w północnych częściach Aleppo zaczęły już podawać ceny w lirach tureckich, a nie w funtach syryjskich. Ponadto tak zwany rząd zbawienia, ustanowiony przez organizację terrorystyczną Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), zaczął również płacić swoim pracownikom w walucie tureckiej.

Syryjski Rząd Tymczasowy został utworzony w 2013 r. Przez siły opozycyjne jako alternatywa dla rządu Baszara Assada. Jej przywódcy przebywają na wygnaniu w Turcji.

„Kontrolowane przez Turcję obszary w Syrii przechodzą na używanie liry tureckiej, po tym jak przywieziono walutę z Turcji, aby umożliwić obieg. To uchroni mieszkańców przed szybką deprecjacją liry syryjskiej ”- napisała na Twitterze Elizabeth Tsurkov, stypendystka programu na Bliskim Wschodzie w Instytucie Badań Polityki Zagranicznej.

After the approval of the „Salvation Gov”, large quantities of Turkish lira bills and coins reached Idlib’s central bank, as the unstable Syrian lira will gradually become replaced by the Turkish lira. The Syrian lira will soon lose almost 5 million users (Idlib & Aleppo) pic.twitter.com/HDTa8GyPzR

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) June 11, 2020