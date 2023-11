Dziennikarz Al Jazeery raniony w trakcie izraelskiego ostrzału [+VIDEO]

Dziennikarze w południowym Libanie twierdzą, że byli celem izraelskiego ataku w wyniku którego pracownik Al Jazeery został zraniony.

Dziennikarze w południowym Libanie twierdzą, że byli celem izraelskiego ataku w wyniku którego pracownik Al Jazeery został zraniony. Lokalny burmistrz i libańskie media państwowe potwierdzają relację dziennikarzy na temat incydentu transgranicznego.

Izraelska armia, z którą skontaktowała się AFP, nie skomentowała ataków. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że odpowiedziały ostrzałem artyleryjskim w kierunku źródeł ataków rakietowych na północny Izrael.

Al Jazeera umieściła nagranie incydentu w internecie: “Obejrzyj moment, w którym transmisja na żywo została przerwana przez rzekomy izraelski atak na dziennikarzy w pobliżu libańskiego przygranicznego miasta Yaroun, w wyniku którego ranny został kamerzysta Al Jazeery” – czytamy.

