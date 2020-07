Prezydenci Rosji, Turcji i Iranu wydali wspólne oświadczenie w sprawie Syrii

Jak poinformował Middle East Monitor, prezydenci Rosji, Turcji i Iranu wydali wspólne oświadczenie, w którym potępiają naloty Izraela na terytorium Syrii. Twierdzą, że w ten sposób destabilizowany jest cały region.

Ataki wojskowe Izraela w Syrii naruszają suwerenność kraju i wywołują napięcia w regionie poinformowali we wspólnym oświadczeniu prezydent Władimir Putin z Rosji, prezydent Hassan Rouhani z Iranu i prezydent Recep Tayyip Erdogan z Turcji po wczorajszym internetowym szczycie w Astanie – poinformował portal Middle East Monitor.

Astana Format Turkey-Russia-Iran Trilateral Summit objectives:

📌Provide regional peace & security

📌Protect the independence, territorial integrity of Syria

📌Reduce the effects of the humanitarian crisis in the region

📌Cooperation in the field in order to combat terrorism pic.twitter.com/WBHebUXfZ2

— Republic of Turkey Directorate of Communications (@Communications) July 1, 2020