Premier Ukrainy grozi Polsce pozwem do arbitrażu Światowej Organizacji Handlu

Ukraiński premier Denys Szmyhal zagroził, że jeśli polski rząd nie zrezygnuje z „przedwyborczego populizmu” i przedłuży zakaz importu ukraińskiego zboża, to Ukraina pozwie Polskę do arbitrażu WTO i będzie domagać się odszkodowania.

Ukraiński premier Denys Szmyhal zapowiedział we wtorek, że jeśli Polska zdecyduje się na dalsze blokowanie importu zboża z Ukrainy po 15 września, to władze w Kijowie złożą apelację do arbitrażu Światowej Organizacji Handlu (WTO). Będą domagać się odszkodowania z tytułu strat za naruszenie przez Polskę norm Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT).

Szmyhal oświadczył, że Ukraina pomimo wojny i blokowania portów przez Rosję dotrzymuje swoich zobowiązań – zarówno tych wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE, jak i z prawa WTO. Jego zdaniem, zdecydowane deklaracje polskiego rządu są tylko „przedwyborczym populizmem”.

„Nie mieliśmy i nie mamy zamiaru szkodzić polskim rolnikom. Bardzo doceniamy wsparcie ze strony polskiego narodu i polskich rodzin! Ale w wypadku naruszenia prawa handlowego w interesie przedwyborczego populizmu politycznego Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do arbitrażu WTO o odszkodowania za straty z tytułu naruszenia norm GATT” – napisał premier Ukrainy na platformie X (dawniej Twitter). Swój wpis zamieścić w języku angielskim i ukraińskim.

Despite the war and the Russian blockade of our ports, Ukraine is fulfilling its obligations under both the Association Agreement with the EU and WTO law. We have no intention of harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!…

