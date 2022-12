Lubelskie: Wielki protest rolników przeciw importowi zbóż z Ukrainy [+VIDEO]

Rolnicy z Lubelszczyzny protestowali we wtorek w Hrubieszowie przeciw niekontrolowanemu importowi zboża i drobiu z Ukrainy. Na ulice miasta wyjechało około 100 ciągników.

Rolnicy protestowali w Hrubieszowie przeciw niekontrolowanemu napływowi zboża, kukurydzy i rzepaku, a także mięsa drobiowego z Ukrainy – podaje portal Farmer.pl. Protest został zorganizowany przez Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Na ulice miasta wyjechało około 100 ciągników.

Kilka dni temu organizatorzy wystosowali petycję do premiera Mateusza Morawieckiego. „Panie Premierze! Wzywamy Pana w imię bezpieczeństwa żywnościowego Polski i UE o złożenie niezwłocznie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o pilne wprowadzenie 50% stawki celnej na techniczne: zboża, rzepak, kukurydzę sprowadzane z Ukrainy, które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ludzi, zwierząt poprzez stosowanie ziarna technicznego jako surowca w młynach, zakładach tłuszczowych, wytwórniach pasz czy bezpośrednio w skarmianiu zwierząt” – napisali w liście do szefa rządu.

„Panie Premierze! Wzywamy Pana do ratowania zagrożonego bytu gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw działających w obszarze obsługi rolnictwa i złożenie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o zgodę na pilne wprowadzenie w Polsce w trybie natychmiastowym mechanizmu kaucji w imporcie zboża, rzepaku, kukurydzy z Ukrainy, która byłaby zwracana po opuszczeniu przez to ziarno terenu Polski” – czytamy.

Rolnicy podkreślają, że ” w Polsce mamy dużą nadprodukcję rzepaku, zbóż, kukurydzy, przetwórcy nie chcą kupować polskiego ziarno w obliczu ofert ukraińskiego ziarna po 1000 zł/t, którym są zasypani, a eksport z Polski jest minimalny”.

„Obecnie Polska jest zasypana zbożem, rzepakiem, kukurydzą z Ukrainy, a kolejne kontrakty z Ukrainy są proponowane, nawet podpisane z realizacją do żniw 2023r w cenach tak niskich, nie pokrywających kosztów produkcji i suszenia polskiego zboża” – alarmują autorzy listu.

