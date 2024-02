Minister rolnictwa: mer Lwowa i inni ukraińscy politycy posunęli się za daleko.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski skomentował wypowiedź mera Lwowa, Andrija Sadowego, który nazwał protestujących, polskich rolników „prorosyjskimi prowokatorami”.

W środę w rozmowie z Radiem ZET minister rolnictwa Czesław Siekierski skomentował wypowiedź mera Lwowa, Andrija Sadowego, który nazwał polskich rolników “prorosyjskimi prowokatorami”. Określił w ten sposób niedzielny incydent, gdy protestujący w Dorohusku rolnicy zatrzymali trzy ukraińskie ciężarówki i wysypali zboże na jezdnię. „Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Ale jestem przekonany, że rosyjskie specsłużby robią swoją robotę” – powiedział później Sadowy.

„Pan Sadowy i inni ukraińscy politycy posunęli się za daleko. To niesprawiedliwe, nierozsądne, jeśli patrzymy na nasze dobre relacje i to, co Polacy robią na rzecz Ukrainy. Proponuję więcej umiaru” – powiedział minister Siekierski.

W kwestii tego, czy Polska mogłaby wprowadzić całkowity zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, szef resortu rolnictwa powiedział, że został on już wprowadzony, ale częściowo. Do kwestii całkowitego zakazu odniósł się sceptycznie.

„Jeśli będą naruszone rynki, to wtedy w stosunku do poszczególnych towarów, w niektórych przypadkach tak, będziemy o to wnioskować” – oświadczył.

„Musimy mieć świadomość, że handel obowiązuje w obie strony. Mogą wystąpić działania Ukraińców, które będą odpowiedzią na nasze” – zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Podczas wywiadu Siekierski zapowiedział, że ministerstwo rolnictwa pracuje nad dopłatami do produkcji różnego rodzaju towarów. Według niego, w marcu powinny już być dopłaty do kukurydzy, do paliwa i tzw. wypłaty suszowe. W kwestii poziomu wsparcia dla producentów zbóż i spraw związanych z zakupem nawozów trwają konsultacje z ministerstwem finansów.

Minister zdaje sobie przy tym sprawę, że zbliżający się wielki protest rolników może sparaliżować kraj. Podkreślił, że „rozumie ich trudną sytuację”, choć samych protestów nie popiera, ze względu na ich formę.

„Rząd nie popiera protestów, ale tym razem rolnicy robią to w słusznej sprawie. Forma blokad mi się nie podoba, ale robią tak rolnicy w całej Europie, jest to zgodne z prawem i trzeba ich zrozumieć. Chodzi o to, żeby rolnicy nie tylko blokowali, ale też by informowali o trudnej sytuacji, pozyskiwali opinię społeczną” – uważa szef resortu rolnictwa.

Przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu rolnicy rozpoczną blokadę przejść granicznych z Ukrainą, a także węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych do stacji kolejowych i portów, służących do przeładunku produktów rolnych z Ukrainy.

