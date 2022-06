Łukaszenko proponuje transport ukraińskiego zboża przez Białoruś, ale stawia warunki

Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko proponuje, żeby zboże z Ukrainy transportować przez Białoruś do portów nad Bałtykiem, ale pod warunkiem że porty te będą otwarte także dla towarów białoruskich. Miał złożyć w tej sprawie propozycję sekretarzowi generalnemu ONZ.

Według mediów białoruskich i rosyjskich, w piątek przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem generalnym ONZ, Antonio Guterres, omawiając z nim temat wywozu ukraińskiego zboża. Zbliżony do służb prasowych kanał „Puł Pierwgo” na Telegramie podał, że Łukaszenko „jasno przedstawił stanowisko w tej kwestii”.

„Białoruś gotowa jest dostarczać ukraińskie zboże do portów bałtyckich przez terytorium naszego kraju. Białoruś jest też gotowa udzielić wszelkiej pomocy przy jego przeładunku przez białoruski transport kolejowy, wydzielając w tym celu konieczne możliwości” – podano.

Łukaszenko miał też zaproponować Guterresowi rozmowy z udziałem przedstawicieli Białorusi, Ukrainy i państw nadbałtyckich, gotowych udostępnić swoje porty, żeby rozwiązać problemy dostaw. Według strony białoruskiej, w rozmowie podkreślono jednak, żeby te porty „były otwarte również dla towarów białoruskich”. Ponadto, dotyczyć to ma nie tylko portów w krajach bałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie i w Estonii, ale również w Niemczech, Polsce i Rosji.

„Chodzi o to, żeby tworząc warunki dla tranzytu ukraińskiego zboża, w portach, które będą przeprowadzać jego przeładunek, była możliwość wysyłania także towarów z Białorusi” – podano.

Agencja Belta cytuje w tym kontekście wypowiedzi Łukaszenki, które padły przy innej okazji. „Najlepszym kierunkiem (my z Putinem zidentyfikowaliśmy pięć) jest Białoruś. Proszę bardzo – my nie chcemy, żeby w Afryce głodowali. (…) My nie jesteśmy przeciw – woźcie przez Białoruś, ale powinny być kompromisy: by – mam, wy – nam” – powiedział białoruski przywódca.

„Otwórzcie porty i będziemy wysyłać. Więcej, tam porty stoją, ludzi wyrzucili na ulice. Szaleńcy. Z głodem borykamy się od dawna. Miliard głoduje, a jutro miliard będzie na granicy śmierci. Tylko przez tę politykę, w jakiej dziś przodują Zachód i bogate państwa, przede wszystkim Ameryka. Oto w czym problem. Musimy go rozwiązać” – oświadczył.

Według agencji Interfax, sekretarz generalny ONZ miał poprosić o kilka dni na omówienie propozycji Białorusi z rządami zainteresowanych państw i określenie warunków dla dostawy ukraińskiego zboża na rynki międzynarodowe przez Białoruś.

Część źródeł ukraińskich zwracało jednak uwagę, że na oficjalnej stronie ONZ nie było informacji o rozmowie Łukaszenki z Guterresem.

Jak informowaliśmy, w czwartek agencja Reuters podała, powołując się na anonimowego, wysokiego rangą urzędnika tureckiego rządu, że Turcja prowadzi negocjacje z Rosją i Ukrainą w sprawie otwarcia specjalnego korytarza przez Cieśninę Bosfor, dla eksportu ukraińskiego zboża. Należące do Ukrainy porty nad Morzem Czarnym są od trzech miesięcy blokowane z powodu rosyjskiej inwazji. W ten sposób, utknęło tam ponad 20 mln ton zboża.

Minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu zapowiedział, że 8 czerwca wizytę w Turcji złoży szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow. Według tureckiego ministra, rozmowy będą dotyczyć m.in. utworzenia „korytarza bezpieczeństwa” dla dostaw ukraińskiej pszenicy przez Morze Czarne.

Tydzień temu minister rolnictwa i wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział, że Polska pomoże Ukrainie eksportować zboże. „Szlaki komunikacyjne, które mogłyby stanowić alternatywę dla zablokowanych portów Morza Czarnego, prowadzą przez Polskę, jej porty morskie, przez inne kraje europejskie” – oświadczył wicepremier.

Interfax / Kresy.pl