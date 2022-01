Pozbawienie obywatelstwa za „działania przeciwko Rosji”. Biskup poparł pomysł Putina

Metropolita Wołokołamski Hilarion, rosyjski biskup prawosławny i przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego poparł pomysł Władimira Putina, by pozbawiać obywatelstwa tych, którzy „działają przeciwko Rosji”. Duchowny zasugerował, że mogłoby to dotyczyć Nawalnego.

Zdaniem rosyjskiego metropolity odbieranie obywatelstwa jest odpowiednim środkiem w przypadkach, gdy „obywatele z zagranicy pracują na rzecz osłabienia ich państwa” – podał portal Ryb.ru w niedzielę. Duchowny zasugerował, że mogłoby to dotyczyć Nawalnego.

„Może dojść do sytuacji, gdy człowiek będący poza Rosją i działający przeciwko Rosji w jakiś kwestiach będzie chciał wrócić i będzie wiedział, że grozi mu tu więzienie, zostanie o tym poinformowany wprost, ale on mimo to wróci, korzystając z prawa obywatela Rosji do swobodnego odwiedzania Rosji i podróżowania po Rosji” – powiedział.

Zobacz także: Prezes rosyjskiego TK nie wykluczył powrotu w Rosji kary śmierci

W grudniu 2021 roku projekt dotyczący odbierania obywatelstwa został złożony przez Putina. Rozszerza on zakres przyczyn dla odebrania obywatelstwa osobom naturalizowanym, tak aby oprócz przestępstw związanych z terroryzmem uwzględnić takie przestępstwa, jak handel narkotykami i przestępstwa przeciwko państwu.

Projekt przewiduje, że obywatelstwa mogliby zostać pozbawieni m.in. ci, którzy „działają przeciwko Rosji”.

Zobacz także: Rosja zaostrzyła kary za obrażanie weteranów i „sławy wojennej”

ryb.ru / Kresy.pl