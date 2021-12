Prezes rosyjskiego TK nie wykluczył powrotu w Rosji kary śmierci

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia; to znaczy, że ją wetuję - poinformował prezydent Andrzej Duda w poniedziałek. Prezydent dodał, że "nie chce kolejnych sporów".

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję. Tym samym zamykam ten temat. Oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia - oświadczył prezydent Andrzej Duda, cytowany przez PAP. Andrzej Duda podkreślił, że "nie chce kolejnych sporów".