Kreml: Putin nie przeprosił Izraela

Z wypowiedzi rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa wynika, że wbrew twierdzeniom strony izraelskiej, prezydent Rosji Władimir Putin nie przeprosił Izraela za głośne wypowiedzi szefa rosyjskiego MSZ.

Jak pisaliśmy, w czwartek doszło do telefonicznej rozmowy prezydenta Rosji Władimira Putina i premiera Izraela Naftalego Bennetta. Służba prasowa izraelskiego premiera podała, że Putin przeprosił swojego rozmówcę za niedawne wypowiedzi szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa, które w Izraelu uznano za antysemickie.

Strona rosyjska nie potwierdziła tych twierdzeń, a później, pośrednio, zaprzeczyła wersji strony izraelskiej. W czwartek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, powiedział, że wszystkie „tematy rozmowy [Putina z Bennettem-red.] zostały wymienione w komunikacie”, opublikowanym po rozmowie. Nie ma w nim żadnej wzmianki o tym, by Putin przeprosił za słowa Ławrowa.

Samo pytanie dotyczyło bezpośrednio kwestii tego, czy podczas rozmowy przywódcy obu państw rozmawiali o możliwości wysłania Ukrainie broni przez Izrael oraz o głośnych słowach szefa rosyjskiej dyplomacji.

Jak podawaliśmy, szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow udzielił w niedzielę wywiadu włoskiej telewizji, w którym uzasadniał hasło, że Rosja „denazyfikuje” Ukrainę, mimo iż jej prezydent ma żydowskie pochodzenie. Przytaczał przy tym powiedzenie, że „najbardziej zagorzali antysemici to zwykle Żydzi”, doszukując się też żydowskich korzeni u Hitlera. Jego wypowiedź wywołała potępienie władz Izraela; do izraelskiego MSZ wezwano ambasadora Rosji. Mimo to, we wtorek Rosjanie jeszcze dolali oliwy do ognia zarzucając rządowi Izraela „wspieranie neonazistowskiego reżimu w Kijowie”. Na tym tle we wtorek pojawiły się doniesienia prasowe o tym, że władze Izraela coraz bardziej skłaniają się ku wzmocnieniu wojskowej i cywilnej pomocy dla Ukrainy.

Jak pisaliśmy, według służby prasowej premiera Izraela, w czwartek Putin przeprosił Bennetta za słowa Ławrowa. „Premier przyjął przeprosiny prezydenta Putina za komentarze Ławrowa i podziękował mu za wyjaśnienie jego poglądu na naród żydowski i pamięć o Holokauście” – podało biuro Bennetta.

Komunikat Kremla w ogóle nie wspomina o przeprosinach. Według strony rosyjskiej rozmowa obu przywódców dotyczyła „w szczególności” sytuacji na Ukrainie.

„Szczególną uwagę zwrócono na aspekty humanitarne, w tym ewakuację ludności cywilnej z terenu zakładu Azowstal” – podał Kreml zarzucając „bojownikom formacji nacjonalistycznych”, że nie pozwalają wydostać się stamtąd ludności cywilnej.

gazeta.ru / almayadeen.net / Kresy.pl