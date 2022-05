Łukaszenko twierdzi, że Anglicy popełnili zbrodnie w Buczy [+VIDEO]

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko udzielił wywiadu agencji Associated Press. W trakcie rozmowy przekonywał, że za zbrodnie popełnione w Buczy na Ukrainie odpowiadają Anglicy.

Jak przekazała białoruska państwowa agencja Biełta, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko udzielił wywiadu agencji Associated Press. W trakcie rozmowy przekonywał, że za zbrodnie popełnione w Buczy na Ukrainie odpowiadają Anglicy.

Dziennikarz AP zapytał prezydenta, czy mógłby powiedzieć swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że „czas przestać” – odnosząc się do zbrodni popełnionych w Buczy.

„Obiecuję, że przekażę twoje słowa prezydentowi Rosji. Niedługo się z nim spotkam. Obiecuję. Ale chcę zwrócić się do ciebie i na zachód tymi słowami: przestańcie kłamać na próżno podając przykład Buczy. To co się wydarzyło w Buczy (nie wiem jak bardzo jesteś w to wtajemniczony) – wiemy kto zorganizował ten popis. Byli to głównie Anglicy, którzy przyjechali ze Lwowa samochodem (chyba widzieliśmy cztery samochody, podaliśmy Rosjanom rejestracje)” – powiedział Aleksander Łukaszenko.

„Wiem, jak to się robi. Dlatego o Buczy nie warto mówić” – dodał.

Wcześniej, Łukaszenko twierdził, że Polacy, Litwini i Łotysze przyjeżdżają na Białoruś, aby kupić sól. „Otworzyliśmy dla nich granicę przed katolicką Wielkanocą, a Radunica (wiosenne zaduszki – red.) za kilka dni. Niech ludzie przyjeżdżają z Polski, Litwy, Łotwy, aby jak zawsze odwiedzić groby bliskich” – powiedział Łukaszenko do mieszkańców rejonu czeczerskiego.

„Zgodziłem się na ruch bezwizowy, ale oni nie puszczają swoich ludzi na Białoruś. Dlaczego? Dlatego, że ludzie do nas przyjeżdżają i kupują sól. U nich nie ma soli. Wielki, bogaty Zachód, a soli nie ma!” – stwierdził białoruski przywódca. „I żeby ludzie nie mówili, że Białorusini żyją normalnie, po prostu ich nie wypuszczają. To wszystko demokracja!” – dodał.

„Dzięki Bogu, że mamy dyktaturę” – powiedział Łukaszenko – „Wszyscy mnie tak krytykowali: dyktatura, dyktatura. Ale za to jest porządek. Gdyby nie było dyktatury, ludzie chodziliby nadzy”.

Przypomnijmy, że holenderski rząd wysłał ​​zespół kryminalistyczny z krajowej żandarmerii wojskowej na Ukrainę. Zespół ma pomóc Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK) zebrać dowody w miejscach, w których mogły zostać popełnione zbrodnie wojenne.

MTK rozpoczął już śledztwo w sprawie możliwych zbrodni wojennych na Ukrainie po inwazji sił rosyjskich 24 lutego. Trybunał poinformował, że będzie również uczestniczyć we wspólnym zespole śledczym utworzonym przez Litwę, Polskę i Ukrainę w celu wymiany informacji i dochodzenia w sprawie podejrzeń o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Kresy.pl/Biełta