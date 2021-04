Rosja zaostrzyła kary za obrażanie weteranów i „sławy wojennej”

Władimir Putin podpisał się pod nowelizacją Kodeksu Karnego, która podwyższyła kary za obrażanie weteranów i „rehabilitację nazizmu”.

Nowa ustawa, o której przygotowaniu pisaliśmy już na naszym portalu, wprowadziła zmiany do art. 354 Kodeksu Karnego. Oficjalnie chodzi o obronę czci weteranów, ale jak skonkretyzowała w poniedziałek agencja informacyjna RIA Nowosti karalne będzie także „publiczne rozprzestrzenianie z premedytacją kłamliwej informacji o działalność ZSRR w latach drugiej wojny światowej”, a nie tylko o „weteranach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej”.

Zgodnie z nowymi przepisami za tego rodzaju przestępstwo grozi już kara grzywny do trzech milionów rubli bądź trzyletniego dochodu skazanego. Sąd będzie mógł jednak skazać winnego tego rodzaju czynu na karę do trzech lat robót publicznych, na nawet karę pozbawienia wolności do lat trzech. Dodatkowo wyrok obejmować może pozbawienie skazanego prawa do pełnienia określonych funkcji publicznych i prowadzenia określonych rodzajów działalności publicznej także na okres trzech lat.

Ostrzejsze kary przewidziano dla osób dopuszczających się tego rodzaju przestępstwa a pełniących funkcje publiczne. Takie osoby mogą otrzymać grzywnę nawet do 5 mln rubli bądź pięcioletniego dochodu skazanego, lub kar robót publicznych a maksymalnie pozbawienia wolności do pięciu lat. Obok tego na taki okres skazany może zostać pozbawiony prawa do pełnienia określonych stanowisk i prowadzenia określonych rodzajów działalności.

Nowelizacja objęła jednak nie tylko okres drugiej wojny światowej. W przypadku publicznego upowszechniania twierdzeń wyrażających jawny brak szacunku dla dni, rocznic, symboli „wojennej sławy” oraz także za „obrażanie pamięci obrońców ojczyzny” kara może objęć grzywnę do 3 mln rubli lub trzyletniego dochodu, robót publiczny w wymiarze 360 godzin lub „prac poprawczych” do roku, a nawet pozbawienia wolności do lat trzech. W przypadku szczególnie ostrego charakteru przestępstwa pozbawienie wolności kara może sięgnąć 5 mln rubli bądź 5 lat pozbawienia wolności.

ria.ru/kresy.pl