Potężna eksplozja w zakładzie optycznym pod Moskwą, produkującym m.in. sprzęt wojskowy [+VIDEO]

Według rosyjskich służb, przyczyną potężnej eksplozji w zakładach, położonych kilkadziesiąt km od Moskwy, był błąd człowieka. Wybuch miał nastąpić w magazynie środków pirotechnicznych, wynajmowanym przez firmę prywatną.

W środę w Zagórskim Zakładzie Optyczno-Mechanicznym w mieście Siergiejew Posad w obwodzie moskiewskim, około 70 km na północ od Moskwy, miała miejsce potężna eksplozja.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia. Widać na nich potężny słup dymu-grzyb po wybuchu.

Wynika z nich także, że w wyniku eksplozji uszkodzone zostały również okoliczne budynki, ulice i znajdujące się tam pojazdy. Widać m.in. gruz na ulicach.

Według agencji Tass, powołującej się na miejscowe służby ratunkowe, do eksplozji miało dojść w rejonie kotłowni. Poinformowano zdawkowo, że „fala uderzeniowa spowodowała, iż w kilku budynkach wyleciały szyby w oknach”. Zarządzono też ewakuację fabryki i jej okolicy.

Jak podano, według wstępnych danych, przyczyną eksplozji nie był dron.

Później rosyjskie służby ratownicze poinformowały, iż do wybuchu doszło w magazynie materiałów pirotechnicznych (fajerwerków) o powierzchni 1600 metrów kwadratowych, wynajmowanym przez firmę prywatną „Piro-Ross”. Przyczyną miał być błąd człowieka.

Według ostatnich informacji, podanych przez Andrieja Worobiewa, rannych zostało 31 osób, z czego 19 trafiło do szpitala. Trzy osoby w stanie ciężkim trafiły na oddział intensywnej terapii.

Rosyjskie media podają, że Zagórski Zakład Optyczno-Mechaniczny jest czołowym producentem sprzętu optycznego i optoelektronicznego na potrzeby przemysłu, służby zdrowia oraz organów bezpieczeństwa. Fabryka należy do holdingu Szwabe (Shvabe), będącego częścią państwowego, rosyjskiego koncernu Rostec (Rostiech).

Według Jarosława Trofimowa, głównego korespondent ds. zagranicznych dziennika „Wall Street Journal”, zakład jest jednym z głównych rosyjskich producentów optyki wojskowej, m.in. do samolotów i rakiet, jak również gogli noktowizyjnych.

One of Russia’s main military optics manufacturers, the Zagorski plant near Moscow, was rocked by a huge explosion that blew up out windows many street blocks away. Cause unknown, but the plant makes optics for missiles and aircraft, as well as night-vision goggles and scopes. pic.twitter.com/llpblKKIlr

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2023