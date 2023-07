Kolejne eksplozje w Moskwie, Rosja oskarża Ukraina

Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronów na Moskwę, który uszkodził dwa budynki i na krótko zamknął jedno z lotnisk w mieście – przekazała w niedzielę stacja BBC.

Jedna osoba została ranna – poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna Tass. Ukraińscy urzędnicy nie przyznali się do incydentu. Burmistrz miasta Siergiej Sobianin twierdzi, że elewacje dwóch budynków biurowych zostały lekko uszkodzone.

„Usłyszeliśmy wybuch i to było jak fala, wszyscy podskoczyli” – cytuje stacja BBC. „Wtedy było dużo dymu i nic nie było widać. Z góry widać było ogień”. Loty zostały na krótko zawieszone z lotniska Wnukowo, na południowy zachód od centrum miasta, a przylatujące samoloty zostały przekierowane na inne lotniska.

W oświadczeniu ministerstwo obrony poinformowało, że „próba ataku terrorystycznego” została „udaremniona”.

Moscow… They thought this war was a one way street. Turns out it’s a war just like any other. What a shocker. #Moscow #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/HseA3mDqzl

— Natalka (@NatalkaKyiv) July 30, 2023