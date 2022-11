Hiszpania przekazuje Ukrainie systemy obrony powietrznej Hawk i Aspide

W ramach nowego pakietu pomocy wojskowej, Hiszpania wysyła na Ukrainę m.in. rakietowe systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Aspide i Hawk. Broń jest już w drodze.

Jak poinformował w środę szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba, podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem, Jose Manuelem Albaresem, Hiszpania przekazuje Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej. Obejmuje on baterię rakietowego systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu Aspide, 4 systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Hawk, a także rakietowe systemy przeciwpancerne i działa wraz z pociskami.

– Bardzo się cieszę, że nowy pakiet jest, on już jest w drodze na Ukrainę i w najbliższym czasie nasze państwo wzmocni swoje zdolności obronne, otrzymawszy baterię rakietowego kompleksy przeciwlotniczego Aspide z rakietami, cztery systemy obrony powietrznej Hawk, rakietowe systemy przeciwpancerne, działa i pociski do nich, a także inny sprzęt wojskowy – powiedział Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że decyzja Hiszpanii o przekazaniu systemów Hawk sprzed kilku tygodni, stała się sygnałem dla innych krajów, by znaleźć inne jego egzemplarze, które można wysłań Ukraińcom.

– To jest dokładnie to, o co prosiliśmy Hiszpanię, to jest coś, co pomoże nam chronić naszą cywilną infrastrukturę – powiedział Kułeba.

Podziękowania hiszpańskiemu ministrowi złożył też ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski. – To dziś dla nas kwestia numer jeden – zapewnić silną obronę przecwpowietrzną, stworzyć powietrzną tarczę dla ochrony naszej infrastruktury krytycznej i cywilnej – zaznaczył.

Przypomnijmy, że o zamiarze przekazania przez Hiszpanię czterech rakietowych systemów obrony powietrznej średniego zasięgu Hawk poinformowano w połowie października br. Jakiś czas później agencja Reuters podała, że USA rozważają wysłanie Ukrainie starszych wersji systemów HAWK, które od dziesięcioleci znajdują się w magazynach, by pomóc Ukraińcom bronić się przed atakami rosyjskich rakiet manewrujących i dronów-kamikadze.

Stany Zjednoczone wysłały wcześniej na Ukrainę przenośne systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Stinger. Systemy HAWK miałyby być tu swego rodzaju ulepszeniem. Nie wiadomo, ile sztuk Amerykanie planują wysłać Ukraińcom.

MIM-23 HAWK to amerykański, rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu, produkcji koncernu Raytheon, opracowany w latach 60. XX wieku, który od tamtego czasu był wielokrotnie modernizowany. Zaprojektowano go z myślą o zestrzeliwaniu samolotów, ale został ukończony również jako system przeciwrakietowy. W wersjach zmodernizowanych zasięg wynosi do 40 km. Może zwalczać cele lecące na pułapie do 18 km. W USA w latach 1994-2002 systemy Hawk zostały zastąpione przez systemy Patriot.

Z kolei system obrony powietrznej średniego zasięgu Spada/Aspide opiera się na zmodernizowanej wersji amerykańskiej rakiety AIM-7E Sparrow. Skuteczny zasięg wynosi około 25 km. Przeznaczony jest do obrony obiektów strategicznych, jak zakłady przemysłowe, porty morskie czy lotniska. Ukraińskie media zaznaczają, że Aspide może działać w ramach „eszelonowego” (warstwowego) systemy obrony powietrznej, wymieniając się danymi z systemami rakietowymi innych typów.

W ostatnich tygodniach kilka krajów zadeklarowało wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W środę francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że Francja zamierza wysłać w najbliższych tygodniach na Ukrainę 6 dodatkowych armatohaubic Caesar oraz rakietowe systemy przeciwlotnicze, prawdopodobnie typu Crotale. Pisaliśmy też, że brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace zapowiedział, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie rakiety przeciwlotnicze AMRAAM, przeznaczone do wystrzeliwania z systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kilkaset innych rakiet przeciwlotniczych, drony i haubice. Systemy NASAMS mają dostarczyć Ukraińcom Amerykanie. Wiadomo, że ukraińscy żołnierze przechodzą obecnie szkolenie na tych systemach obrony powietrznej. Na Ukrainę dotarły też ostatnio obiecane przez Niemcy systemy IRIS-T. Niedawno włoskie media podały, że Włochy i Francja rozważają wysłanie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej SAMP-T, o których kilka tygodni temu mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Doniesienia medialne wskazują, że Włochy mogą również przekazać Ukrainie system obrony powietrznej Spada/Aspide.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem w Brukseli, w ramach spotkania ministrów obrony krajów członkowskich Sojuszu zapowiedział, że Ukraina otrzyma więcej systemów obrony powietrznej.

eurointegration.com.ua / mil.in.ua / Kresy.pl