Media: Włochy i Francja chcą wysłać na Ukrainę zaawansowane systemy obrony powietrznej SAMP-T

Włochy i Francja rozważają wysłanie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej SAMP-T, o których kilka tygodni temu mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Informacje na ten temat przekazał w niedzielę włoski dziennik La Repubblica.

Rzym i Paryż uzgadniają wspólne wysłanie na Ukrainę systemów obrony przeciwlotniczej SAMP-T. Włochy przekazałyby Ukrainie systemy radarowe, natomiast Francja wysłałaby wyrzutnie i rakiety. Informacje na ten temat przekazał w niedzielę jako pierwszy włoski dziennik La Repubblica, na który powołują się także źródła ukraińskie.

Systemy SAMP-T mają być elementem szóstego pakietu pomocy wojskowej, o który Ukraina zwróciła się niedawno do nowej premier Włoch Giorgii Meloni – podkreśla Defense Express.

Doniesienia medialne wskazują, że Włochy mogą również przekazać Ukrainie system obrony powietrznej Spada/Aspide – zwraca uwagę ukraiński resort obrony. To zmodernizowana wersja AIM-7E Sparrow.

Italy and France have reportedly agreed to supply Ukraine with SAMP-T anti air systems. — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) October 30, 2022

Jak informowaliśmy, w pierwszej połowie października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył na szczycie G7, że Ukraina oczekuje w szczególności nowoczesnych, rakietowych systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu od USA, ale także systemów SAMP-T od Francji i Włoch.

SAMP-T składa się z systemu kierowania ogniem opartego na wielofunkcyjnym elektronicznym radarze skanującym ARABEL oraz pionowej wyrzutni naziemnej zamontowanej na włoskich samochodach ciężarowych Astra/iveco i francuskich Renault-KERAX 8×8 o zdolności do wystrzelenia ośmiu pocisków w szybkiej sekwencji. Każda bateria składa się z trzech lub czterech wyrzutni na pojazdach kołowych, które przenoszą osiem kontenerów z rakietami.

Aktualnie wykorzystywany w systemie pocisk Aster 30 jest w stanie przechwytywać rakietowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu (SRBM, Short Range Baliistic Missile).

System SAMP-T był proponowany przez konsorcjum Eurosam złożone z firm MBDA i Thales również dla Polski, w ramach programu „Wisła”. Polskie siły zbrojne ostatecznie wybrały amerykański system średniego zasięgu Patriot.

W ostatnim czasie Ukraina otrzymała systemy obrony powietrznej od wielu państw Zachodu.

W połowie października niemieckie i ukraińskie media podały, że pierwszy z czterech, obiecanych przez Niemcy, systemów obrony powietrznej IRIS-T dotarł już na Ukrainę. Ukraiński premier Denys Szmyhal chwalił w ubiegłym tygodniu systemy dostarczone przez Niemcy. Powiedział, że zestrzeliwują 9 na 10 rosyjskich rakiet.

W ubiegłym tygodniu rząd USA otrzymał od koncernu Raytheon dwa systemy obrony powietrznej NASAMS. Przedstawiciel koncernu powiedział, że już niebawem zostaną one dostarczone i zainstalowane na Ukrainie. Jak pisaliśmy, w połowie października brytyjski sekretarz obrony, Ben Wallace zapowiedział, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie rakiety powietrze-powietrze średniego zasięgu AMRAAM, które, wystrzeliwane z systemów NASAMS, mogą być używane do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Wiadomo, że ukraińscy żołnierze przechodzą szkolenie na tych systemach obrony powietrznej.

Według informacji agencji Reuters, USA rozważają wysłanie Ukrainie także starszych wersji systemów obrony powietrznej HAWK, które od dziesięcioleci znajdują się w magazynach, by pomóc Ukraińcom bronić się przed atakami rosyjskich rakiet manewrujących i dronów-kamikadze.

Systemy HAWK ma przekazać Ukrainie także Hiszpania.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Ukrainie kończą się systemy obrony przeciwlotniczej produkcji sowieckiej. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że pociski do Buków i S-300 wyczerpią się na przełomie października i listopada br.

W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawiły się materiały mające przedstawiać zniszczenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej Buk-M1 i holowanej haubicy M777 (A2) 155 mm przez rosyjski pocisk Lancet, prawdopodobnie w obwodzie chersońskim.

#Ukraine: A Ukrainian 9A310M1 TELAR of the Buk-M1 air-defense system and a M777(A2) 155mm towed howitzer were destroyed by Russian Lancet loitering munitions, reportedly in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/BLKz5m3iBR — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 29, 2022

