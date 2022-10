Zełenski chce systemów obrony powietrznej SAMP-T. Zaapelował do Francji i Włoch

Wołodymyr Zełenski zaznaczył na szczycie G7, że Ukraina oczekuje w szczególności nowoczesnych, rakietowych systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu od USA, ale także systemów SAMP-T od Francji i Włoch.

Jak pisaliśmy, we wtorek odbył się wirtualny szczyt przywódców państw G7, w którym wziął udział także prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Wezwał przywódców krajów grupy G7 do przekazania Ukrainie wystarczającej liczby systemów obrony przeciwlotniczej, żeby umożliwić Ukraińcom przeciwstawienie się rosyjskim atakom rakietowym. Zaapelował również do nałożenia na Rosję nowych sankcji.

Zełenski zaznaczył, że Ukraina oczekuje, w szczególności, nowoczesnych, rakietowych systemów obrony powietrznej średniego i dalekiego zasięgu od USA, ale także od Francji i Włoch. Wymienił w tym kontekście systemy SAMP-T.

Prezydent Ukrainy podał, że w ciągu ostatnich dwóch dni Rosjanie wystrzelili ponad 100 rakiet na ukraińskie terytorium, z czego 84 w poniedziałek i 28 we wtorek. Jego zdaniem, najlepszą odpowiedzią byłoby zbudowanie efektywnego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

– Gdy Ukraina otrzyma wystarczającą ilość nowoczesnych i skutecznych systemów obrony powietrznej, kluczowy element rosyjskiego terroru, uderzenia rakietowe, przestanie działać – powiedział Zełenski. Podziękował też kanclerzowi Niemiec, Olafowi Scholzowi, za to, że „osobiście przyspieszył dostawy [systemów ziemia-powietrze – red.]” Iris-T oraz prezydentowi USA, Joe Bidenowi, za decyzję o dostarczeniu nowoczesnych systemów obrony powietrznej.

– Wierzymy, panie prezydencie, że będą to systemy średniego i dalekiego zasięgu, które umożliwią stworzenie eszelonowego [tu: warstwowego – red.] systemy obrony – zaznaczył.

Zełenski zwrócił też uwagę na zagrożenie ze strony używanych przez Rosjan irańskich systemów amunicji krążącej Shaded-136. Według ukraińskiego wywiadu, Rosja zamówiła 2 400 sztuk tych dronów-kamikadze. Prezydent podkreślił, że Ukraina potrzebuje odpowiednio dużo rakiet do systemów ziemia-powietrze, by skutecznie odpierać wszystkie zagrożenia i zaapelował do przywódców Niemiec i USA o dostarczenie takich pocisków.

Prezydent Ukrainy zaapelował też do przywódców Francji i Włoch, by przyspieszyli dostawy systemów SAMP-T dla Ukraińców. – Z wielką niecierpliwością oczekujemy dostarczenia systemów SAMP/T. Jeśli to możliwe, one są potrzebne już w nadchodzących miesiącach.

Przypomnijmy, że w poniedziałek siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na ponad ukraińskich 20 miast, w tym na centrum Kijowa. Informowano o atakach na Zaporoże, cele w obwodach lwowskim i winnickim, a także o wybuchach m.in. w Odessie i Krzywym Rogu.

Ukraiński sztab podał, że wystrzelono 84 pociski manewrujące i 24 drony, w tym 13 irańskich maszyn typu Shahed-136. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 43 pociski i 13 dronów. Według strony ukraińskiej poniedziałkowy intensywny ostrzał kraju przez Rosjan uszkodził kilkadziesiąt obiektów infrastruktury krytycznej.

Także we wtorek alarm rakietowy ogłoszono we wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie kraju. W obwodzie kijowskim i odeskim uruchomiono systemy obrony powietrznej.

Jak ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), przy topniejących zapasach precyzyjnych pocisków Rosja nie będzie w stanie utrzymać takiego nasilenia ostrzałów przez długi czas. ISW zwraca uwagę w poniedziałkowym raporcie, że rosyjscy „blogerzy wojskowi” wyrażali zadowolenie z ostrzałów ukraińskich miast, a wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dimitrij Miedwiediew zapowiedział kolejne ataki.

