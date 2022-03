Niemcy zbudują pierwszy terminal LNG

Płk Macgregor był we wtorek wieczorem czasu lokalnego (w środę w nocy czasu polskiego) gościem Tuckera Carlsona w amerykańskiej telewizji Fox News. Jedno z pytań prowadzącego dotyczyło pojawiającego się pomysłu ustanowienia przez NATO zakazu lotów nad Ukrainą (tzw. no fly zone). Macgregor stwierdził, że próba ustanowienia takiej strefy skończyłaby się wojną Rosją, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością wymuszenia przez NATO zakazu lotów na Rosji.

Według eksperta Fox News szef NATO Jens Stoltenberg przybył we wtorek do Polski, by odwieść polskie władze od innego pomysłu grożącego wplątaniem NATO w wojnę - udostępnienia polskich lotnisk ukraińskiemu lotnictwu wojskowemu, wraz z przekazaniem Ukraińcom polskich myśliwców Mig-29.