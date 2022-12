Litwa zwiększy wsparcie militarne dla Ukrainy

Polacy przygotowują się do wojny - stwierdził we wtorek deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, emerytowany generał i bliski współpracownik Władimira Putina, Andriej Gurulow. Dodał, że Rosjanie "prędzej czy później spotkają się z Polakami bezpośrednio".

Rosyjski deputowany opublikował we wtorek w mediach społecznościowych obszerny wpis. Odniósł się w nim do ćwiczeń rezerwistów, jakie prowadzi Polska. "Polacy przygotowują się do wojny, mówiliśmy o tym, jest to bardzo oczywiste" - napisał. Stwierdził, że w Polsce do wojska mają trafiać rzekomo rezerwiści w wieku od 15 lat. "Praktycznie biorą dzieci i są gotowi w przyszłości wystawiać ich z bronią" - dodał.

"Pewnie staje się to oczywiste dla Amerykanów i ich sojuszników, że ukraińska armia się wyczerpuje, a zasoby mobilizacyjne, które Ukraina miała, już się kończą. Przez długi czas prawdopodobnie nie będą już w stanie się bronić, a także prowadzić walk. W ramach wojny hybrydowej polskie jednostki pod pozorem najemników wkraczają na terytorium Ukrainy, to wcale nie jest sekretem" - napisał.