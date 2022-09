Ministerstwo obrony Rosji otrzymało nową partię czołgów T-80BVM

To, na co dzisiaj rząd przygotował Polskę, to dalej jest za mało w stosunku do naszych potrzeb… Będziemy mieć rurę, która de facto będzie niewykorzystana, ponieważ rząd nie przygotował odpowiednich kontraktów i umów, by ściągać maksymalnie dużo gazu – uważają posłowie Konfederacji, komentując sprawę Baltic Pipe.