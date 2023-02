Brytyjski wywiad: seria eksplozji wokół okupowanego Mariupola

Rosja będzie prawdopodobnie zaniepokojona serią eksplozji w ostatnich dniach wokół okupowanego Mariupola – uważa brytyjski wywiad. Do tej pory uważała go za znajdujący się poza zasięgiem ukraińskich możliwości uderzeniowych.

Brytyjski resort obrony zwraca uwagę w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że od wtorku 21 lutego pojawiły się informacje o co najmniej 14 wybuchach wokół okupowanego przez Rosję miasta Mariupol. Miasto leży co najmniej 80 km od linii frontu. Miejsca eksplozji obejmowały skład amunicji na lotnisku, dwa składy paliw oraz hutę, którą Rosja wykorzystuje jako bazę wojskową – wskazuje brytyjski wywiad.

