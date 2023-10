Posłanka PO: zatrzymamy megalomański projekt CPK

Zatrzymamy megalomański, aspołeczny i aekonomiczny, nieracjonalny projekt CPK – zapowiedziała posłanka PO, Gabriela Lenartowicz.

W minioną środę na rynku w Rybniku w woj. śląskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której kandydaci Koalicji Obywatelskiej z tamtejszego okręgu nr 30 podziękowali wyborcom za oddane głosy. Jak relacjonuje lokalny portal Nowiny.pl, padły też pierwsze deklaracje powyborcze. Dotyczyły one m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego, jednego ze sztandarowych projektów infrastrukturalnych PiS.

– Zatrzymamy megalomański, aspołeczny i aekonomiczny, nieracjonalny projekt. Możecie spać spokojnie w swoich domach i odpoczywać w swoich ogrodach. Zadbamy o to, aby do naszego regionu dojeżdżała kolej przyjazna, szybka, ale nie przejeżdżająca po ludzkim życiu i domach – deklarowała Gabriela Lenartowicz, posłanka PO, która w ostatnich wyborach uzyskała reelekcję. Jest przeciwniczką CPK i projektu budowy kolei dużych prędkości w regionie. Sama deklaruje też, że wspiera ludzi, którzy walczą z tym projektem.

Wcześniej posłanka PO zwróciła się do śląskich kobiet. – Tak się złożyło, że w naszym okręgu jestem jedyną reprezentantką kobiet i możecie być pewne, że was nie zawiodę, będę reprezentowała wasze interesy – powiedziała.

Należy zaznaczyć, że Gabriela Lenartowicz ma wyraźnie proaborcyjne poglądy i jest krytyczna względem ochrony życia dzieci poczętych. W 2021 roku przedstawiała założenia zespołu pod kierownictwem ówczesnej wicemarszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej „Pakiet praw kobiet”. Zakłada on m.in. wprowadzenie w Polsce legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży po konsultacjach z lekarzem i psychologiem, a także bezpłatny dostęp do antykoncepcji, w tym tzw. awaryjnej, czyli środków o działaniu wczesnoporonnym, a także zabiegów sztucznego zapłodnienia metodą in vitro oraz badań prenatalnych, które według jej środowiska powinny umożliwiać aborcję np. dzieci z zespołem Downa.

Poseł KO Krzysztof Gadowski podziękował za wsparcie w kampanii wyborczej i za głosy. – Wiemy, że chcecie wspaniałej, uśmiechniętej i demokratycznej Polski. Zrobimy wszystko, żeby nie zawieść tego kapitału – zapewniał.

Na konferencji w Rybniku obecny był także prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca. Startował do sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, ale nie uzyskał mandatu. Zapowiedział walkę o samorząd terytorialny.

Jak pisaliśmy, grupa mieszkańców mazowieckich gmin, na terenie których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, apeluje do ministerstwa o wstrzymanie wszystkich prac związanych budową. Powołują się na wynik wyborów parlamentarnych. Od kilku miesięcy na terenie inwestycji trwają rozbiórki, a od ubiegłego roku toczą się również odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe i budowlane, które dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji.

Jak pisaliśmy, w lipcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zgodę na budowę instalacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tzw. decyzja środowiskowa była niezbędnym warunkiem wstępnym dla oficjalnej lokalizacji inwestycji. Natomiast w połowie września Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1 000 ha gruntów pod budowę lotniska w ramach programu dobrowolnych nabyć, ogłaszając sukces programu dobrowolnych nabyć.

Z kolei na na początku października prezes spółki CPK, Mikołaj Wild zadeklarował, że jesienią ma zostać złożony wniosek do wojewody mazowieckiego o decyzję lokalizacyjną. To z kolei umożliwiłoby rozpoczęcie procesu wywłaszczenia właścicieli działek, na których miałby powstać port. RMF FM podaje, że do tej pory nie wydarzyło się nic, co zmieniłoby harmonogram prac. Kolejnym krokiem miał być wniosek o pozwolenie na budowę.

Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zgodnie z harmonogramem zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów. Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

