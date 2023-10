Część mieszkańców apeluje o wstrzymanie prac przy CPK. Powołują się na wynik wyborów

Grupa mieszkańców mazowieckich gmin, na terenie których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, apeluje o wstrzymanie wszystkich prac związanych budową. Powołują się na wynik wyborów parlamentarnych.

W środę grupa mieszkańców trzech mazowieckich gmin, Baranów, Wiskitki i Teresin, na terenie których planowane jest największe lotnisko w Polsce złożyła w Ministerstwie Infrastruktury apel o wstrzymanie wszystkich prac związanych z budową między Łodzią a Warszawą Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak przekonują autorzy pisma, w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych należy zaczekać z ewentualną kontynuacją rozbiórek budynków mieszkalnych i gospodarczych do czasu wyłonienia nowego rządu. Dodajmy, że przedstawiciele obozu centrolewicowego, który ma szansę utworzyć rząd większościowy, nie są zwolennikami powstania CPK, a w znaczącej części są przeciwnikami tej koncepcji.

Od kilku miesięcy na terenie inwestycji trwają rozbiórki, a od ubiegłego roku toczą się również odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe i budowlane, które dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji.

Jak pisaliśmy, w lipcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zgodę na budowę instalacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tzw. decyzja środowiskowa była niezbędnym warunkiem wstępnym dla oficjalnej lokalizacji inwestycji. Natomiast w połowie września Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1 000 ha gruntów pod budowę lotniska w ramach programu dobrowolnych nabyć, ogłaszając sukces programu dobrowolnych nabyć.

Z kolei na na początku października prezes spółki CPK, Mikołaj Wild zadeklarował, że jesienią ma zostać złożony wniosek do wojewody mazowieckiego o decyzję lokalizacyjną. To z kolei umożliwiłoby rozpoczęcie procesu wywłaszczenia właścicieli działek, na których miałby powstać port. RMF FM podaje, że do tej pory nie wydarzyło się nic, co zmieniłoby harmonogram prac. Kolejnym krokiem miał być wniosek o pozwolenie na budowę.

Wcześniej spółka CPK w komunikacie prasowym podkreślała, że wartość każdej nieruchomości określana jest przez niezależnych rzeczoznawców wybieranych w drodze przetargu publicznego. Przy sprzedaży nieruchomości właściciele otrzymują ofertę na poziomie 140 proc. wartości rynkowej budynków i 120 proc. wartości gruntu. Oznacza to, że np. za dom o wartości 1 mln zł w ramach PDN mogą uzyskać 1 mln 400 tys. zł. Ponadto, w zależności od sytuacji mieszkańców stosowana jest także wycena odtworzeniowa nieruchomości bez uwzględnienia stopnia zużycia. Oferowana cena za nieruchomość ma być taka, żeby właściciel mógł wybudować za nią nowy dom o tym samy metrażu według aktualnych stawek rynkowych.

Zamiast klasycznej transakcji sprzedaży, mieszkańcy mogą zdecydować się także na wybór nieruchomości zamiennych. Właściciel może dokonać zamiany swojej nieruchomości na działkę rolną (z puli ok. 600 ha), działkę budowlaną, ale też nowy dom lub mieszkanie z oferty nieruchomości zamiennych znajdujących się w zasobie CPK. Spółka proponuje także pokrycie kosztów obsługi prawnej, a także organizuje i finansuje przeprowadzki.

Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zgodnie z harmonogramem zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów. Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

CZYTAJ TAKŻE: Koreańczycy podpisali umowę na zaprojektowanie linii kolejowej CPK

rmf24.pl /Kresy.pl