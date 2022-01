Portugalia: Exit poll: zwycięstwo Partii Socjalistycznej premiera Costy w wyborach parlamentarnych

Wyniki badania exit poll wskazują, że Partia Socjalistyczna (PS) premiera Antonio Costy wygrała niedzielne wybory do jednoizbowego parlamentu Portugalii. Sondaż został przeprowadzony przez Uniwersytet Katolicki w Lizbonie (UCP) i publiczną telewizję RTP. Według UCP i RTP w wyborach brało udział 46-51 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Wyniki badania pokazują, że socjaliści otrzymali poparcie 37-42 proc. wyborców – podaje PAP. Zapewniłoby im to od 102 do 116 miejsc w 230-osobowym parlamencie. Drugie miejsce zajęła Partia Socjaldemokratyczna (PSD), otrzymując poparcie na poziomie 30-35 proc. Taki wynik gwarantowałby jej od 84 do 94 mandatów.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jak wskazywały wcześniejsze przewidywania, konserwatywna partia Chega zajęła trzecie miejsce. Wyniki badania exit poll wskazują, że otrzymała poparcie 5-8 proc. głosujących. Gwarantuje jej to od 7 do 13 mandatów. Dotychczas miała w izbie jednego deputowanego.

Zobacz także: Ubóstwo i masowa emigracja. Portugalia się zwija

Exit poll wskazuje, że do Zgromadzenia Republiki wejdą jeszcze Inicjatywa Liberalna (IL) z wynikiem 4-7 proc. poparcia, Blok Lewicy (BE) – 3-6 proc. oraz Unitarna Koalicja Demokratyczna (CDU), która bazuje na sojuszu komunistów i Zielonych (3-5 proc.). Wspomniane wyniki zapewniłyby IL 5-9 mandatów, zaś BE i CDU od 3 do 7 miejsc w izbie.

Według UCP i RTP w wyborach brało udział 46-51 proc. uprawnionych do głosowania obywateli.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Komentatorzy zwracają uwagę, że istnieje niewielka szansa na utworzenie przez Costę większościowego gabinetu. Przypominają, że jego dwa poprzednie gabinety, rządzące od 2015 roku, były rządami mniejszościowymi.

Zobacz także: Portugalski parlament przyjął legalizację eutanazji

pap / wnp.pl / Kresy.pl