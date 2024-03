Ponad 100 tys. osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ponad 100 tys. wiernych wzięło udział w drodze krzyżowej w Kalwarii Zebrzydowskiej – przekazała Informacyjna Agencja Radiowa.

Droga krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej należy do największych i najstarszych w Polsce.

Tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium drogi krzyżowej sięga początków XVII wieku. “Dróżki” w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie.

Nawet 100 tysięcy osób uczestniczy w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.@RadioKrakow pic.twitter.com/7w91Lc3EDP — Bartek Ziaja (@bartekziaja95) March 29, 2024

Przy stacji “U Piłata”, rozpoczynając drogę krzyżową, abp Marek Jędraszewski wyraził nadzieję na spełnienie się marzenia papieża Franciszka, który powiedział: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym momencie”.

“Odnosi się wrażenie, że także na naszych oczach ma się spełniać wołanie tłumów podczas sądu Piłata nad Jezusem: ‘Krew Jego na nas i na dzieci nasze'” – mówił metropolita zaznaczając, że proces ten jest wynikiem wolnego wyboru ludzi. “Następstwem śmierci Boga w ludzkich duszach jest zawsze niewinna krew ludzi” – dodawał. Zaznaczył, że jest to „krew całych społeczeństw i narodów” – w tym kontekście przywołał dziesiątki milionów ofiar systemów totalitarnych dwudziestowiecznej Europy – ale także poszczególnych ludzi, zwłaszcza najbardziej bezbronnych i niewinnych – tu wskazał na los dzieci poczętych, znajdujących się jeszcze w łonach ich matek.

“Nauki biologiczne, w tym zwłaszcza genetyka, mówią o poczętym w łonie matki dziecku jednoznacznie, z całą naukową pewnością i jednoznacznością: ‘Oto Człowiek’” – mówił metropolita krakowski nawiązując do słów Piłata o Jezusie. “Tymczasem ludzie, czy to wprost odrzucając Boga jako Stwórcę i Dawcę wszelkiego życia, czy to wątpiąc w Jego istnienie, czy też biorąc Go niejako w nawias – etiamsi non daretur – ‘jakby w ogóle Go nie było’ – na wzór tłumów znajdujących się przed sądem Piłata krzyczą do tak wielu współczesnych matek: ‘Zabij to dziecko! Zabij je! To twoje prawo! To twoja wolność!'” – mówił arcybiskup zaznaczając, że tym krzykiem chce się nie tylko zabić niewinną i całkowicie bezbronną istotę, ale także usiłuje się zdobyć sobie „poklask i kolejne punkty w partyjnych rankingach”.

Wielki Piątek jest drugim dniem obchodów Świętego Triduum Paschalnego, podczas którego wspominamy sąd nad Chrystusem, Jego bolesną mękę i śmierć na krzyżu. Jest to dzień skupienia, powagi i postu.

Wielki Piątek to dramatyczny czas, w którym odbył się sąd nad Jezusem, Jego męka i śmierć na krzyżu. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętych ze względu na szacunek do ofiary krzyżowej Pana Jezusa, którą poniósł za grzechy świata. W kościołach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Najważniejsza w tym dniu jest Liturgia Męki Pańskiej, która powinna rozpocząć się o godzinie 15:00, czyli o tej porze, kiedy umarł Chrystus. Jednak ze względów praktycznych sprawowana jest wieczorem. Kościół w Wielki Piątek rozmyśla nad męką swojego Pana. Jest to dzień skupienia, powagi i postu (jeden posiłek do syta i dwa lekkie) oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Szczególnie czci się drzewo krzyża. Liturgia Wielkopiątkowa składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii Św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

W centrum obchodów Liturgii Wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Rozpoczyna się ona od uroczystego odsłonięcia krzyża (zakrytego fioletowym suknem od V Niedzieli Wielkiego Postu). Drzewo krzyża jest odkrywane w trzech etapach. Kapłan odsłania najpierw górną część krzyża, potem jego prawe ramię, na koniec cały krzyż. Po każdym odsłonięciu podnosi krzyż i śpiewa „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Wierni odpowiadają śpiewając: „Pójdźmy z pokłonem”. Potem następuje obrzęd Komunii Świętej. Ołtarz jest przykrywany białym obrusem, na nim jest umieszczany korporał i mszał, oraz zapalone świece, kapłan przynosi Najświętszy Sakrament. Komunia rozdawana jest z Hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Po Komunii św. wszystko zostaje zabrane z ołtarza.

Na koniec Liturgii Wielkiego Piątku, odbywa się procesja do grobu Pańskiego. Przy grobie w centralnym miejscu wystawiony jest Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem, który jest symbolem całunu, jakim owinięte było ciało zmarłego Chrystusa. Po tym następuje oddanie czci poprzez ucałowanie ran Chrystusa i adorację odsłoniętego krzyża. W tym czasie powinny być śpiewane Gorzkie Żale i pieśni pasyjne. W wielu kościołach adoracja przy grobie Pana Jezusa trwa całą noc.

