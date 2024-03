Papież Franciszek: niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od poczęcia do naturalnej śmierci

Papież Franciszek zwracając się do Polaków podczas audiencji ogólnej powiedział, że chciałby odnieść do naszego kraju swoje marzenie, o którym wcześniej mówił w kontekście Europy: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie… od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu”

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek skierował specjalne pozdrowienia do Polaków. Zostało ono odczytane przez ks. Pierluigi Girolliego z Sekretariatu Stanu, z uwagi na przeciągającą się chorobę papieża.

Ojciec Święty przypomniał, że w Polsce 24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Życia.

„Myśląc o waszej Ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię” – powiedział papież.

Portal Opoka.org.pl zaznacza, że choć papież nie rozwinął tej myśli, to należy uwzględnić tu wydarzenia z ostatniego czasu. Przypomina, że na początku marca zabijanie dzieci poczętych zostało oficjalnie wpisane do francuskiej konstytucji. Kilka dni później prezydent Francji Francji Emmanuel Macron zapowiedział legalizację eutanazji. Oświadczył też, że chce, by zabijanie dzieci poczętych było całkowicie legalne w całej Unii Europejskiej, poprzez wpisanie aborcji do Karty Praw Podstawowych.

Dodajmy, że w Polsce ruszyła z kolei proaborcyjna ofensywa centrolewicowego rządu premiera Donalda Tuska. „Będziemy walczyć o projekt legalnej bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia” – oświadczył niedawno szef rządu. Wyraźnie krytycznie patrzy zarazem na swoich koalicjantów z PSL i Polski 2050, którzy w większości nie są entuzjastycznie nastawieni do proaborcyjnych inicjatyw Lewicy i KO. Sami jednak opowiadają się za tym, by przeprowadzić w tej sprawie ogólnonarodowe referendum.

Zgodnie z decyzją marszałka Szymona Hołowni, krytykowaną przez część koalicji rządzącej, a nawet jego środowiska politycznego, Sejm 11 kwietnia ma zając się czterema projektami dotyczącymi zmiany regulacji w kwestii ochrony życia dzieci poczętych. Wszystkie zakładają wprowadzenie proaborcyjnych regulacji.

Dwa projekty Lewicy, złożone jeszcze w w listopadzie 2023 roku, mają na celu częściową depenalizację aborcji i pomocnictwa w niej, a także umożliwienie przeprowadzania jej do końca 12. tygodnia ciąży. Trzeci projekt, autorstwa grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zakłada, że „osoba w ciąży” ma prawo do „świadczenia zdrowotnego” w postaci jej przerwania w okresie pierwszych 12 tygodni.

Czwarty z projektów został złożony pod koniec lutego przez Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050). Polega on na odwróceniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., stwierdzającego, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Trzecia Droga chce też, żeby w Polsce przeprowadzić ogólnokrajowe referendum w kwestii aborcji.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że szpitale, które odmówią wykonania aborcji bez wyraźnego powodu stracą kontrakt z NFZ. Konsekwencje spotkają również lekarzy, którzy odmówią zabicia dziecka. Zaznaczył, że prokuratura będzie z urzędu badała każdą odmowę wykonania aborcji.

Pisaliśmy też, że według szefowej KPRP nie należy oczekiwać, że prezydent Andrzej Duda podpisze jakikolwiek projekt ustawy, zezwalający na aborcję do 12. tygodnia ciąży. Proponuje za to legalizację zabijania dzieci poczętych, u których wykryto trwałe, śmiertelne wady.

Papież Franciszek niejednokrotnie zabierał głos w sprawie aborcji, jednoznacznie potępiając zabijanie dzieci poczętych.

„Musimy zawsze bronić ludzkiego życia, od poczęcia do śmierci… Nigdy nie przestanę powtarzać, że aborcja jest morderstwem, czynem zbrodniczym, nie ma innych słów: oznacza odrzucenie, wyeliminowanie ludzkiego życia, które jest niewinne. To porażka dla tych, którzy ją praktykują i dla tych, którzy stają się jej wspólnikami: morderców do wynajęcia!” – mówi Franciszek w swej autobiografii, która w tym tygodniu trafiła do księgarń.

