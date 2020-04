Wybory „kopertowe”: odbiór karty do głosowania trzeba będzie potwierdzić listonoszowi podpisem

Z analizy Gazety Wyborczej wynika, że jeśli wybory w pełni korespondencyjne dojdą do skutku, karty do głosowania będzie odbierać się w sposób podobny jak listy polecone. Oznacza do dodatkową komplikację procesu wyborczego oraz zwiększoną liczbę kontaktów międzyludzkich w czasie epidemii.

Jak zauważyła poniedziałkowa Gazeta Wyborcza, żadna z nowelizacji kodeksu wyborczego przeprowadzonych przez PiS, również ta, którą obecnie zajmuje się Senat, nie zniosła art. 53e paragraf 6 Kodeksu wyborczego, który wymaga, by pakiet wyborczy był doręczany do rąk własnych wyborcy. Osoba doręczająca pakiet jest zobowiązana zweryfikować tożsamość wyborcy po okazaniu przez niego odpowiedniego dokumentu. Odbiór pakietu potwierdza się własnoręcznym podpisem.

Wciąż w mocy pozostają przepisy kodeksu wyborczego zabraniające przekazywania pakietu wyborczego innej osobie – na przykład domownikowi, albo pozostawienia go mimo nieobecności wyborcy. Według Wyborczej w takim przypadku listonosz będzie musiał pozostawić awizo o terminie powtórnego doręczenia. „Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia” – stanowi paragraf 8 art. 53e Kodeksu wyborczego. Po powtórnym nieodebraniu pakietu jest on przekazywany obwodowej komisji wyborczej.

Co prawda pisowska specustawa, którą zajmuje się Senat, stanowi, że pakiet wyborczy doręcza się bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub pod jego adres, ale jednocześnie będzie obowiązywał przepis o konieczności potwierdzania tożsamości odbiorcy pakietu i potwierdzania odbioru własnoręcznym podpisem. W związku z tym jeśli ustawa o wyborach w pełni korespondencyjnych wejdzie w życie, listonosze będą zmuszeni do legitymowania odbiorców kart do głosowania i doręczania ich po pisemnym potwierdzeniu odbioru – twierdzi Wyborcza.

Gazeta zauważa, że wymóg osobistego doręczenia około 30 mln pakietów wyborczych „oznacza to dziesiątki milionów bliskich kontaktów między ludźmi” w warunkach epidemii.

Kresy.pl / rmf24.pl