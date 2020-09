PiS traci poparcie [SONDAŻ]

Konflikt pomiędzy ugrupowaniami koalicji rządzącej w niewielkim stopniu zaszkodził notowaniom PiS-u – wynika z najnowszego sondażu Social Changes wykonanego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość (występujące w sondażu wspólnie z Solidarną Polską i Porozumieniem jako Zjednoczona Prawica). Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 40 proc. głosów. To o dwa punkty procentowe mniej niż tydzień temu.

Koalicja Obywatelska znalazła się na drugim miejscu w sondażu z 27 proc. głosów. Oznacza to wzrost notowań największej partii opozycyjnej o 1 pkt proc.

Najwięcej w sondażu zyskała Lewica, powiększając swoje poparcie z 10 na 15 proc. Poparcie wzrosło także Konfederacji, choć nie tak spektakularnie, jak Lewicy. Ugrupowanie narodowców i liberalnych konserwatystów zyskało 1 pkt proc. i jego poparcie wyniosło 9 proc.

Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe (wraz z Kukiz’15) z wynikiem 5 proc. Ludowcy stracili w ciągu tygodnia 2 pkt. proc.

Na inne ugrupowania chciało głosować 4 proc. zdecydowanych ankietowanych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W sondażu zapytano również ankietowanych zwolenników koalicji rządzącej, którą z jej partii popierają. Okazało się, że 87 proc. wybrało PiS, 4 proc. Solidarną Polskę a 2 proc. Porozumienie.

Na pytanie, czy „wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w wyborach do polskiego parlamentu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę”, 43 proc. ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Mniej pewnych (odpowiedź „raczej tak”) było 24 proc. W sumie deklarowana frekwencja wyniosła 67 proc. „Raczej nie” poszłoby do urn 11 proc. ankietowanych. Niemal co dziesiąty ankietowany był pewien, że nie wziąłby udziału w głosowaniu. 13 proc. wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Sondaż: W razie oddzielnego startu w wyborach dotychczasowi koalicjanci PiS poza Sejmem

Kresy.pl / wpolityce.pl