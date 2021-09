KRRiT przedłużyła koncesję TVN24

Stacja TVN24 będzie wciąż nadawała w Polsce. W środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła jej koncesję.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła w środę postępowanie w sprawie koncesji dla stacji TVN24. Czterech członków Rady w głosowaniu opowiedziało się za przedłużeniem koncesji na kolejny okres, jeden członek był przeciw.

Decyzja KRRIT zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji. TVN złożył wniosek o jej przedłużenie ponad półtora roku temu – na początku lutego 2020 roku.

Również w środę, przed przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia koncesji TVN24, KRRiT jednogłośnie przyjęła uchwałę „w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Według rzeczniczki Rady była ona konieczna do podjęcia uchwały w sprawie TVN24. Z pierwszej z uchwał wynika, że KRRiT uważa, że „w świetle obowiązujących przepisów” podmiot z siedzibą w Polsce pośrednio zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (co odpowiada opisowi TVN) nie jest uprawniony do uzyskania koncesji. W związku z tym KRRiT zobowiązała swojego przewodniczącego do wezwania takich koncesjonariuszy do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań ustawowych. Rada zobowiązała też swojego przewodniczącego do zwrócenia się do premiera z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych w celu „uporządkowania regulacji prawnych w wyżej wskazanym zakresie z odwołaniem się do najlepszych praktyk istniejących np. w prawie ochrony konkurencji”.

Przypomnijmy, że w sierpniu bt. Sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Nowe przepisy miały zapobiec przejmowaniu mediów w Polsce przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w tym także przez podmioty zależne zarejestrowane na obszarze EOG. Mogło to uderzyć w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery zarządzający nią za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii. Za odrzuceniem ustawy nazwanej nieoficjalnie „lex TVN” zagłosował Senat. Ustawa wróci teraz do izby niższej parlamentu. Jeśli tam zostanie przegłosowania, trafi do prezydenta Andrzeja Dudy — który jednak zapowiedział, że nie podpisze jej w obecnej formie.

Duda w zeszłym miesiącu nazwał ustawę „kontrowersyjnym i niezrozumiałym rozwiązaniem” dla Stanów Zjednoczonych, powołując się na amerykański stosunek do ochrony własności i wolności słowa. Sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w zeszłym miesiącu, że Stany Zjednoczone są „głęboko zaniepokojone” proponowaną ustawą.

