Sejm: komisja przyjęła nowelizację ustawy medialnej z poprawkami, w tym autorstwa K’15

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji z poprawkami , w tym posła Kukiz’15. Nowelę krytykują m.in. Amerykanie, uznając ją za skierowaną przeciwko stacji TVN, która należy do amerykańskiego koncernu.

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji kultury i środków przekazu, poświęcone projektowi zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, potocznie określanemu jako „lex TVN” z uwagi na to, że nowe przepisy mają dotyczyć m.in. tej stacji.

Przedstawiciele lewicowo-liberalnej opozycji skarżyli się na chaotyczne procedowanie projektu i twierdząc, że ma on służyć niszczeniu wolności mediów w Polsce. Projektu bronił jego główny promotor, poseł PiS Marek Suski, przekonując, że chodzi o zwiększenie wpływu Polaków, polskich biznesmenów, na rynek medialny w Polsce i o uniemożliwienie podmiotom spoza UE przejmowania polskich mediów. Jego zdaniem, ustawa nie zaszkodzi relacjom polsko-amerykańskim i jest zgodna z prawem unijnym. Właścicielem stacji TVN i TVN24 jest amerykański koncern Discovery, który zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

Posłowie Lewicy, PSL i Polski 2050, przy wsparciu KO, wnioskowali o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, ale większość członków komisji była przeciw tej propozycji.

Podczas posiedzenia komisji większością głosów przyjęto główną poprawę Suskiego. Zakłada ona, że wprowadzanych wraz z nowelą przepisów w sprawie koncesji dla spółek z udziałem kapitałowym osób zagranicznych nie stosuje się do podmiotu z siedzibą w państwie członkowski Europejskiego Obszaru Gospodarczego „pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG”.

Ponadto, komisja przyjęła poprawkę Jarosława Sachajki (Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia). Zakłada ona, że udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, zbywane w związku z wykorzystaniem obowiązku dostosowania, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb państwa, spółkę realizującą misję publiczną, państwową osobę prawną oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa. Wcześniej Paweł Kukiz deklarował, że jego koło poselskie może poprzeć projekt PiS pod warunkiem, że ich poprawka zostanie przyjęta.

Odrzucono poprawki zgłoszone przez Mirosława Suchonia (Polska 2050), a także Stanisława Bukowca (Porozumienie), który chciał poszerzenia katalogu państw, mających dostęp do rynku medialnego w Polsce o państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zapowiedzieli złożenie poprawek w formie wniosku mniejszości.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu doradca sekretarza stanu USA Derek Chollet postawił pod znakiem zapytania przyszłe amerykańskie inwestycje w Polsce, jeśli stacji TVN24 nie zostanie przedłużona koncesja. Powiedział, że omawiana sprawa ma interesować samego prezydenta USA Joe Bidena.

W poniedziałek portal Onet napisał, że kluczowi polscy oficjele mogą mieć zamknięte drzwi do gabinetów w Waszyngtonie na długi czas – taki nieoficjalny sygnał wysyła do władz PiS administracja USA w związku z groźbą nieprzedłużenia koncesji telewizji TVN. Zdaniem tego portalu, Amerykanie usiłowali kontaktować się indywidualnie z politykami PiS. Z informacji medium wynika, że dyplomacja USA „potraktowała groźby PiS wobec należącej do koncernu Discovery telewizji TVN niezwykle poważnie”. Zdaniem Amerykanów, ustawa ma być wymierzona bezpośrednio w TVN. Onet sugeruje, że Amerykanie grożą Warszawie zamrożeniem kontaktów na najwyższym szczeblu na długi czas. „Przekaz jest taki: jeśli myślicie, że wyrzucicie nas z TVN, ale będziecie mogli kupić nasze czołgi, to się mylicie. Żadnych poważnych interesów długo nie zrobicie” – portal cytuje rządowe źródło.

Jak pisaliśmy, projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada doprecyzowanie regulacji umożliwiających przeciwdziałanie przez KRRiT przejęciu kontroli nad nadawcami RTV przez podmioty spoza UE. Nowe przepisy mają zapobiec przejmowaniu mediów w Polsce przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w tym także przez podmioty zależne zarejestrowane na obszarze EOG. Może to uderzyć w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery zarządzający nią za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie ambasada USA lobbowała w sprawie TVN24. Zabiegała o spotkanie z KRRiT, jednak ta stawiała twarde warunki. Spotkanie chargé d’affaires ambasady Stanów Zjednoczonych Bixa Aliu z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witoldem Kołodziejskim miało odbyć się 16 czerwca br. – informowała „Rzeczpospolita”. Spotkanie jednak się nie odbyło. Medium dotarło do korespondencji między KRRiT i ambasadą. Wynika z niej, że ambasada USA chciała podjąć rozmowy w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24.

