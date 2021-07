Kolejna, wyraźna podwyżka stóp procentowych w Rosji

Rosyjski bank centralny kolejny raz w tym roku podniósł podstawową stopę procentową, aż o 1 pkt proc., sugerując przy tym, że będą kolejne, jeśli nie uda się znacząco ograniczyć rosnącej inflacji.

W ubiegły piątek rosyjski bank centralny poinformował o decyzji ws. podniesienia referencyjnej stopy procentowej o 1 pkt proc., do 6,5 proc. Podano też prognozy, według których średnia stopa referencyjna za 2021 rok wyniesie 5,5-5,8 proc., czyli więcej niż dotąd zakładano. Wcześniej miało to być 4,8-5,4 proc. Podniesiono też prognozy dla przyszłego roku – do 6-7 proc. (pierwotnie miało to być 5,3-6,3 proc.). Na 2023 utrzymano prognozę w skali 5-6 proc. Zaznaczmy, że jest to już czwarta w tym roku podwyżka stóp w Rosji.

Według szacunków Banku Rosji, rosyjska gospodarka osiągnęła poziom sprzed pandemii w 2. kwartale tego roku.

„Udział czynników trwałych w inflację wzrósł ze względu na szybszy wzrost popytu w porównaniu do możliwości zwiększenia produkcji. Biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania inflacyjne, spowodowało to znaczne przesunięcie bilansu ryzyk w kierunku proinflacyjnym i może powodować dłuższe odchylanie się inflacji w górę od celu inflacyjnego. Podjęta decyzja ws. stopy referencyjnej ma na celu ograniczenie tego ryzyka i powrót inflacji do poziom 4 proc.” – napisano w komunikacie rosyjskiego banku centralnego.

Jednocześnie, nie wykluczono możliwości kolejnego podniesienia stopy referencyjnej, „jeśli sytuacja będzie się rozwijać zgodnie z prognozami bazowymi”. Kwestia ta ma być omawiana podczas kolejnych spotkań rady dyrektorów banku. Najbliższe zaplanowano na 10 września br. Zaznaczono, że decyzje zostaną podjęte w oparciu o aktualną i spodziewaną dynamikę inflacyjną w odniesieniu do celu inflacyjnego i wskaźników rozwoju gospodarki „w przewidywalnym horyzoncie [czasowym]”, a także ryzyk ze strony czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz sytuacji na rynkach finansowych. Analitycy spodziewają się wówczas kolejnej decyzji o podniesieniu stóp.

Bank Rosji opublikował też zaktualizowaną wersję prognozy średnioterminowej. Wynika z niej, że poprawiono oczekiwania względem wzrostu PKB w 2021 roku, z 3-4 proc. do 4-4,5 proc. Jak podano, wynika to m.in. z decyzji OPEC o zwiększeniu produkcji ropy. Z kolei w latach 2022-2023 rosyjska gospodarka miałaby rosnąć w skali 2,5-3,5 proc. rocznie. Wcześniej dla przyszłego roku szacowano 2,5-3,5 proc.

Jednocześnie, inflacja w Rosji ma być wyższa, niż dotąd prognozowano. W tym roku jej wzrost ma wynieść nie 4,7-5,2 proc., ale aż 5,7-6,2 proc. W 2022 roku inflację prognozuję się na poziomie 4-4,5 proc., a w przyszłości będzie ona zbliżona do 4 proc.

Jak pisaliśmy, w maju br. inflacja w Rosji przekroczyła poziom 6 proc. Ceny w Rosji, m.in. żywności, wciąż szybko rosną. Rząd przyznaje, że na koniec roku inflacja może być wyższa niż prognozowano. W kwietniu było to wyraźnie mniej, 5,5 proc. Zwracaliśmy też wówczas uwagę, że część komentatorów spodziewa się skokowego podniesienia stóp procentowych przez bank centralny.

TASS / Kresy.pl