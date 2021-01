Facebook zablokował film dokumentalny IPN o niemieckim obozie dla polskich dzieci [+VIDEO]

Film dokumentalny łódzkiego IPN o niemieckim obozie dla polskich dzieci w Łodzi w czasie II wojny światowej został uznany przez Facebook za „polityczną kampanię” i zablokowany do promocji za granicą. Po nagłośnieniu sprawy serwis zmienił swoją decyzję.

Polska Agencja Prasowa poinformowała w piątek, że Facebook zablokował łódzkiemu oddziałowi IPN możliwość promocji za granicą filmu dokumentalnego pt. „Obóz na Przemysłowej – poznaj nasz strach!” opowiadający o niemieckim obozie dla polskich dzieci, który funkcjonował w latach 1942-1945 w Łodzi. Jako powód blokady Facebook podał uznanie filmu za „kampanię polityczną o charakterze społecznym”.

Film miał premierę 11 grudnia 2020 roku na facebookowym profilu IPN Łódź, w 78. rocznicę założenia obozu. Przygotowano go w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i hebrajskiej. IPN zaprzecza, by film miał charakter polityczny. Oparto go na fragmentach zeznań poszkodowanych złożonych w 1972 roku. „IPN Oddział w Łodzi prezentuje wyłącznie fakty na temat obozu” – zapewniła PAP Kornelia Zaborska z łódzkiego IPN.

W piątek wieczorem na facebookowym profilu IPN Łódź ukazała się informacja, że dzięki nagłośnieniu sprawy i zaangażowaniu internautów Facebook cofnął swoją blokadę.

Jak podaje PAP, obóz działał w latach 1942-1945 na ulicy Przemysłowej wewnątrz łódzkiego getta. Niemcy więzili w nim około 3 tys. polskich dzieci. Przeznaczony był dla osób w wieku od 6. do 16. roku życia, ale świadkowie widzieli w nim nawet kilkumiesięczne dzieci. Niemcy kierowali do niego za drobne przewinienia, ale również trafiały tam dzieci osób, które odmówiły podpisania volkslisty albo trafiły do więzień i obozów, a także młodzież podejrzana o udział w podziemiu. Więźniowie obozu mieszkali w prymitywnych warunkach i wykonywali przymusowe prace na rzecz okupanta.

Dzieci więzione i zamordowane w obozie upamiętnia wzniesiony w 1971 roku w parku im. Szarych Szeregów w Łodzi Pomnik Pękniętego Serca.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Facebook czasowo zablokował konto Grupy Wyszehradzkiej

Kresy.pl / pap.pl