Biden spotkał się w Warszawie z ukraińskimi ministrami [+FOTO]

Przebywający z dwudniową wizytą w Polsce prezydent USA spotkał się w Warszawie z szefami ukraińskich resortów obrony i spraw zagranicznych.

W sobotę w Warszawie doszło do spotkania prezydenta USA Joe Bidena z minister obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą – podała Polska Agencja Prasowa. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin.

Amerykański prezydent dołączył do spotkania szefów resortów obrony i spraw zagranicznych Ukrainy i USA, które odbywało się w Warszawie. Wcześniej Ołeksij Reznikow zapowiadał, że rozmowy będą dotyczyć współpracy politycznej i wojskowej.

PHOTO: @POTUS Biden, @SecBlinken @SecDef @JakeSullivan46 and other U.S. officials meet with Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov in Warsaw, Poland. pic.twitter.com/QmICu6uuHK

Po spotkaniu Reznikow napisał na Twitterze, że ocenia rozmowy z „ostrożnym optymizmem”. Przekazał też, że rozmawiano o pilnych potrzebach ukraińskiej armii.

„Prezydent Biden powiedział: +Ukraina zainspirowała cały świat+. Zachęcająco. Żyjemy w dobie ukrainocentryzmu, ale we wzajemnej walce ze wspólnym wrogiem” – dodał ukraiński minister obrony.

I assess my & @DmytroKuleba meeting with @POTUS,@SecDef,@SecBlinken with cautious optimism.Discussed urgent needs of #UAarmy.The President Biden said:”Ukraine has inspired the whole world”.Encouraging.We live in an era of Ukrainocentrism,but in mutual struggle with a common enemy

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022