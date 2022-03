Awaria samolotu, którym prezydent Duda leciał na spotkanie z Bidenem [+VIDEO]

Andrzej Duda nie powitał osobiście prezydenta USA Joe Bidena na lotnisku w Rzeszowie. Jego plany pokrzyżowała usterka samolotu.

Samolot, którym prezydent Andrzej Duda leciał w piątek do Rzeszowa na spotkanie z prezydentem USA, musiał zawrócić do Warszawy z powodu usterki. Głowa państwa dotarła do Rzeszowa z opóźnieniem samolotem zapasowym – informuje Polsat News.

Po około dziesięciu minutach od wylotu z Warszawy do Rzeszowa-Jasionki prezydent Duda został poinformowany przez stewardesę o usterce samolotu. „I rzeczywiście, za moment dosłownie poczuliśmy, że ten samolot się kiwa w taki specyficzny sposób, no i pilot zdecydował, że musi zawrócić do Warszawy, ponieważ tam ma lepsze warunki do lądowania, lotnisko jest lepiej wyposażone” – relacjonował później dziennikarzom Andrzej Duda.

W dniu 25.03 około 13.00 podczas realizacji lotu o statusie HEAD statkiem powietrznym Boeing należącym do 1BLTr wystąpiła niesprawność uniemożliwiająca kontynuowanie lotu. Dowódca załogi zgodnie z procedurą podjął decyzję o powrocie na lotnisko startu Warszawa Chopina. — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) March 25, 2022

Według relacji lądowanie w Warszawie przebiegło bezpiecznie i prezydent przesiadł się na zapasowy samolot, którym dotarł z opóźnieniem do Rzeszowa.

Tymczasem po godzinie 14 w Rzeszowie-Jasionce wylądował Air Force One z prezydentem USA Joe Bidenem na pokładzie. W związku z nieobecnością Andrzeja Dudy plan wizyty amerykańskiego prezydenta w Rzeszowie uległ zmianie. Na płycie lotniska Bidena powitał szef MON Mariusz Błaszczak. Później prezydent USA udał się na spotkanie z żołnierzami amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy mają swoją bazę na Podkarpaciu.

"Well, if you're starting to eat, I'm gonna sit down and have something to eat." Pres. Biden eats pizza with service members in Rzeszow, Poland. https://t.co/PbopYhUNoE pic.twitter.com/3jiFp6pgJS — ABC News (@ABC) March 25, 2022

Dopiero po wizycie u żołnierzy Joe Biden pojechał na spotkanie z prezydentem Dudą. Następnie obaj spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które pomagają uchodźcom z Ukrainy.

Prezydenci @AndrzejDuda i @POTUS biorą udział w rozmowach z przedstawicielami pozarządowych organizacji zaangażowanych we wspieranie uchodźców z Ukrainy. pic.twitter.com/751JWh3xej — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 25, 2022

Po odlocie Joe Bidena do Warszawy Andrzej Duda spotkał się na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce z polskimi żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej.

#NaŻywo | Rzeszów. Spotkanie Prezydenta RP z polskimi żołnierzami [Sygnał udostępniony przez TVP] https://t.co/jviyzx2rrI — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 25, 2022

Kresy.pl / polsatnews.pl / tvn24.pl