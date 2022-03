Szijjarto odpowiada Zełenskiemu: nie będziemy ryzykować bezpieczeństwo Węgrów

Szef węgierskiej dyplomacji wytłumaczył Wołodymyrowi Zełenskiemu, dlaczego Węgry nie zamierzają przepuszczać dostaw broni dla Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto skomentował w piątek na swoim oficjalnym profilu na Facebooku wezwania Wołodymyra Zełenskiego skierowane do Węgier w sprawie dostarczania broni Ukrainie oraz zrezygnowania z rosyjskiego gazu.

Szijjarto wyraził zrozumienie, że dla Zełenskiego najważniejsze jest dobro Ukrainy i Ukraińców, ale zaznaczył, że dla węgierskich władz najważniejsze jest bezpieczeństwo Węgier.

„Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Węgry nie zostały wciągnięte w wojnę, więc nie pozwolimy na dostarczanie broni przez nasze terytorium. Te dostawy byłyby celem wojskowym podlegającym zniszczeniu a my nie chcemy ryzykować życie i bezpieczeństwo narodu węgierskiego” – napisał Szijjarto.

Węgierskie władze nie zamierzają także rezygnować z importu rosyjskich surowców energetycznych, ponieważ, jak wskazał szef węgierskiej dyplomacji, oznaczałoby to, że Węgrzy zapłacą wysoką cenę za wojnę na Ukrainie.

„Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego i ropy z Rosji uniemożliwi dostawy energii na Węgry, a jednocześnie doprowadzi do gwałtownego wzrostu kosztów. Dlatego wciąż nie popieramy rozszerzenia sankcji na dostawy energii” – napisał minister spraw zagranicznych Węgier.

Jego zdaniem Węgry powinny „trzymać się z dala od tej wojny”.

W swoim czwartkowym wystąpieniu w formacie wideo podczas szczytu NATO w Brukseli Wołodymyr Zełenski w ostry sposób zwrócił się do premiera Węgier Viktora Orbana wzywając go do przepuszczania dostaw broni przez terytorium Węgier i zgody na energetyczne embargo wobec Rosji. „Viktor, czy wiesz, co dzieje się w Mariupolu? Masowe zabójstwa mogą wydarzyć się także we współczesnym świecie, bo co robią dziś Rosjanie? A ty się wahasz, czy być za sankcjami czy nie być za nimi? Czy przepuszczać broń dla Ukrainy czy może nie? Czy handlować z Rosją czy nie handlować? Nie ma czasu na wahanie. To czas decyzji. (…) Wierzymy w twój naród. Wierzymy, że w decydującej chwili będziecie z nami” – powiedział ukraiński prezydent.

Kresy.pl / eurointegration.com.ua