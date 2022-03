Stany Zjednoczone przekażą miliard dolarów pomocy humanitarnej Ukrainie i przyjmą 100 tys. uchodźców [+VIDEO]

Prezydent Joe Biden zobowiązał się w czwartek do nowych sankcji i pomocy humanitarnej w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę – podaje AP News. USA przyjmie 100 000 uchodźców i przekaże miliard dolarów pomocy.

Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone przyjmą do 100 000 ukraińskich uchodźców – choć powiedział, że wielu prawdopodobnie woli pozostać bliżej domu – i zapewnić dodatkowy miliard dolarów w żywności, lekarstwach, wodzie i innych dostawach.

„Dziś Stany Zjednoczone ogłaszają, że jesteśmy gotowi zapewnić ponad 1 miliard dolarów nowych środków na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną Rosji na Ukrainie i jej poważnymi skutkami na całym świecie, w tym wyraźnym wzrostem braku bezpieczeństwa żywnościowego, w nadchodzących miesiącach. Fundusze te zapewnią żywność, schronienie, czystą wodę, środki medyczne i inne formy pomocy. Ogłaszamy również dodatkowe 320 milionów dolarów na finansowanie demokracji i praw człowieka dla Ukrainy i jej sąsiadów. Od 2021 roku Stany Zjednoczone dostarczyły ponad 1,1 mld dolarów pomocy gospodarczej, zdrowotnej, demokracji i praw człowieka oraz humanitarnej dla regionu Europy i Eurazji. Oprócz naszej pomocy humanitarnej Stany Zjednoczone nadal wspierają inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego na Ukrainie i w regionie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak polio, gruźlica i COVID, oraz aby zapewnić pacjentom dalszy dostęp do opieki medycznej. Pozostajemy też zaangażowani w obronę i umacnianie demokratycznych rządów, praw człowieka oraz walkę z korupcją na Ukrainie i jej sąsiadach, ponieważ razem odrzucamy autokrację i agresję” – czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

