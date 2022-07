Brytyjski wywiad: Rosja gromadzi siły rezerwowe z całego kraju

Rosja przenosi siły rezerwowe z całego kraju i gromadzi je w pobliżu Ukrainy do przyszłych operacji ofensywnych, poinformował w sobotę brytyjski wywiad wojskowy.

Jak poinformował w sobotę brytyjski wywiad wojskowy, Rosja przenosi siły rezerwowe z całego kraju i gromadzi je w pobliżu Ukrainy do przyszłych operacji ofensywnych.

Duża część nowych rosyjskich jednostek piechoty prawdopodobnie korzysta z pojazdów opancerzonych MT-LB wyjętych z długoterminowego przechowywania napisało brytyjskie Ministerstwo Obrony napisało na Twitterze w regularnym biuletynie.

„Chociaż MT-LB były wcześniej używane w rolach wsparcia po obu stronach, Rosja od dawna uważała je za nieodpowiednie do większości frontowych ról transportowych piechoty”. Został pierwotnie zaprojektowany w latach 50. jako ciągnik artyleryjski, ma bardzo ograniczony pancerz i jeden karabin maszynowy dla ochrony.

Dla kontrastu, w lutym większość pierwszych rosyjskich jednostek szturmowych była wyposażona w bojowe wozy piechoty BMP-2 o grubości pancerza do 33 mm, wyposażone w działko automatyczne kal. 30 mm i wyrzutnię pocisków przeciwpancernych.

„Pomimo twierdzenia prezydenta Putina 7 lipca 2022 r., że rosyjskie wojsko „nawet nie rozpoczęło” działań na Ukrainie, wiele z jej posiłków to ugrupowania ad hoc, rozmieszczane z przestarzałym lub nieodpowiednim sprzętem” – pisze brytyjski wywiad.

