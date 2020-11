W kolejnym sondażu PiS osłabione

W kolejnym sondażu Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje wynik daleko poniżej wyniku wyborczego sprzed roku.

W najnowszym sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla portalu Wirtualna Polska partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała poparcie 32,7 proc. respondentów, podał w niedzielę portal dorzeczy.pl To znacząco mniej w porównaniu do ubiegłorocznych wyborów kiedy to na PiS zagłosowało 43,5 proc. Polaków. W porównaniu do poprzedniego sondażu IBRiS PiS straciło 0,3 punktu procentowego.

Wolę zagłosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 22,4 proc. respondentów IBRiS co oznacza, że także ten obóz odnotował stratę w porównaniu do poprzedniego sondażu tej pracowni – o 1,7 punktu procentowego.

Partia Szymona Hołowni Polska 2050, podobnie jak w innych sondażach, zajęła trzecie miejsce w z poparciem na poziomie 12,6 proc. Nowa partia straciła w porównaniu do poprzedniego badania IBRiS 0,5 punktu procentowego.

O wzrośnie poparcia – o 1,7 punktu procentowego, mogą natomiast mówić politycy Lewicy. Partię Włodzimierza Czarzastego wybrało 10,1 proc. badanych.

W sondażu poparcie powyżej progu wyborczego odnotowało Polskie Stronnictwo Ludowe, które wybrało 5,8 proc. pytanych, o 0,8 punktu procentowego więcej niż w poprzednim sondażu. Konfederację wskazało natomiast 5,4 proc. respondentów to jest o 3,2 punktów procentowych więcej niż w poprzednim badaniu.

dorzeczy.pl/kresy.pl